Platz für über 120 Geflüchtete

Teilen

Kreis mietet Container in Weilbach und ein Haus im Ortsteil Keramag-Falkenberg

Flörsheim - In Flörsheim und Hofheim schafft der Kreis weitere Unterkünfte für Flüchtlinge. Wie Landrat Michael Cyriax (CDU) mitteilte, wird Raum für insgesamt bis zu rund 190 Personen gemietet: „Wegen der anhaltend hohen Zuweisungszahlen sind wir in allen Kommunen ständig auf der Suche nach Unterkünften“, so der Landrat. Da der Kreis die drei Objekte nicht kaufe, sondern miete, könnten sie auch wieder geschlossen werden, falls die Flüchtlingszahlen zurückgingen.

Bereits Ende Januar hatten die Kreisspitze und Bürgermeister aus Main-Taunus-Kreis-Kommunen in einem offenen, parteiübergreifenden Brief an Bund und Land auf eine Begrenzung der Zuweisung gedrängt. „Für eine gelingende Integration braucht es weitaus mehr als nur Unterkünfte“, erläutert Cyriax. „Wir müssen unter anderem Schul- und Betreuungsplätze schaffen, was uns angesichts der angespannten Situation vor große Herausforderungen stellt.“ Durch den aktuellen Zuzug würden die Kommunen überfordert. Auch seit dem Flüchtlingsgipfel bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser Mitte Februar habe es keine faktische Änderung der Lage gegeben. Zwar habe das Land Hessen im Vorgriff auf zugesagte Bundesmittel angekündigt, insgesamt 50 Millionen Euro an die hessischen Kommunen zur Flüchtlingsintegration auszuschütten. „Das aber reicht zur Bewältigung der Aufgaben nicht aus“, so Cyriax. Er weist auf die kommunalen Spitzenverbände hin, die eine komplette Übernahme der Unterbringungskosten durch den Bund fordern. Erste Kreisbeigeordnete Madlen Overdick (Grüne) meinte zum Prozedere der Unterbringung: „Wir setzen dabei auch weiterhin auf die Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden ebenso wie auf Unterstützung von Integrationslotsinnen und -lotsen in den Kommunen und ehrenamtlichen Initiativen.“ So soll nun in der Weiherstraße in Weilbach eine Containeranlage für bis zu 120 Personen errichtet werden. Die zweistöckige Anlage soll abhängig vom Baufortschritt im Herbst oder Winter beziehbar sein. Der Kreis mietet sie zunächst für drei Jahre. Zudem mietet der Kreis ein Einfamilienhaus in der Aussiger Straße im Ortsteil Keramag-Falkenberg. In ihm können bis zu 23 Personen untergebracht werden. Das dreistöckige Gebäude steht ab Mitte Mai zur Verfügung. Wegen seiner Aufteilung sei das Haus dem Kreis zufolge besonders für Familien geeignet. Gemietet werde das Objekt auf fünf Jahre mit Verlängerungsmöglichkeit. red