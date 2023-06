Musterarbeit auf dem Neuen Friedhof

Louisa Völlkopf ist nun Friedhofsgärtnerin. kröner © Kröner

Zwei Prüflinge legen Abschluss im Gärtnern ab

Flörsheim - Dass die Gräberreihen eines Friedhofs wachsen, liegt in der Natur der Sache. So war es auch nicht verwunderlich, dass gestern zwei frische Gräber auf dem Neuen Friedhof in Flörsheim hinzukamen. Die Beete direkt hinter der Trauerhalle unterscheiden sich jedoch von den umliegenden Ruhestätten. Wer genau hinschaut, erkennt, dass die Grabsteine am Ende der grünen Felder leer sind. Namen oder Daten sucht man auf dem rauen Untergrund vergeblich. Bei den neuen Beeten handelt es sich nämlich um Mustergräber, die von jungen Friedhofsgärtnern als Teil ihrer Ausbildung angelegt wurden. Die hessische Abschlussprüfung fand gestern in Flörsheim statt.

Sie sei gerne draußen in der Natur und empfinde Friedhöfe als angenehme, ruhige Orte, beschreibt Louisa Völlkopf ihre Berufswahl. In Flörsheim wich das Arbeitsumfeld von dieser Idealvorstellung ab: Der Fluglärm sei ungewohnt und etwas nervig, so die Auszubildende aus Lich nachdem mehrere Maschinen im Landeanflug über den Friedhof gedonnert waren.

Die Auszubildenden ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken. Sowohl Louisa Völlkopf, als auch Kollege Marc Biewer bestanden die Prüfung. Sie hatten zwei Stunden Zeit, um ihr Beet im Einklang mit einem vorgegebenen Grabstein zu bepflanzen. Louisa Völlkopf setzte einen kleinen Mispelbaum in die Erde. Außerdem habe sie versucht, den orangefarbenen Ton ihres Grabsteins in den Pflanzen wiederzugeben.

Der Beruf des Friedhofsgärtners sei vielen Leuten nicht bekannt und werde oft missverstanden, erklärte Oliver Müller vom Gartenbauverband Baden-Württemberg-Hessen. „Manche denken wir graben Löcher und bestatten die Toten“, erläuterte Müller, der beim Gartenbauverband für die Ausbildung zuständig ist. Tatsächlich hätten die Gärtner aber nichts mit Bestattungen zu tun. „Die kommen erst nachher“, sagt der Verbandssprecher. Immer wenn sich Hinterbliebene für die professionelle Pflege eines Grabes entscheiden, seien die Friedhofsgärtner gefragt.

Insgesamt habe die Häufigkeit der Aufträge nachgelassen. Da die Zahl der ausführenden Betriebe ebenfalls zurückgegangen sei, bleibe aber immer noch ein hohes Arbeitspensum, sagt Müller. Inhaltlich werde der Job immer anspruchsvoller und abwechslungsreicher. Ein rechteckiges Feld mit ein paar Petunien - wie es früher noch üblich war - reiche heute nicht mehr aus.

Die Abschlussprüfung der hessischen Friedhofsgärtner wechselt jährlich ihren Ausrichtungsort. Voraussetzung sei ein Friedhof, auf dem die Prüfungsgräber erhalten bleiben können und von einem örtlichen Betrieb weiter gepflegt werden, erläuterte Oliver Müller. Nach Flörsheim kamen die Prüflinge zuletzt vor etwas mehr als zehn Jahren. Dass die Prüfungsbeteiligung diesmal mit nur zwei Personen äußerst dünn ausfiel, bezeichnete Müller als „Ausreißer“. Der Beruf sei immer noch nachgefragt und werde übertariflich bezahlt. Für kommendes Jahr seien schon wieder zehn Prüflinge angemeldet.