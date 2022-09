Mehr Geld für Lärmschutz

Bisher wurden in Flörsheim Lärmschutzwände direkt an der Bahnlinie installiert. kröner © Kröner, Sascha

Zuschüsse zu Gebäudesanierung an Bahntrasse

Flörsheim - Derzeit erhalten Grundstückseigentümerinnen oder -eigentümer entlang der Bahntrasse Frankfurt-Wiesbaden ein Schreiben eines Unternehmens „als Beratung in Immissionsschutz“. Dabei geht es um die Teilnahme am Lärmsanierungsprogramm der Bundesrepublik für Maßnahmen an Schienenwegen, den sogenannten passiven Schallschutz. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es sich um eine seriöse Datenerhebung im Auftrag der Deutschen Bahn (DB) handelt und eine Förderung nur dann in Aussicht gestellt werden kann, wenn der Teilnahmeantrag innerhalb von drei Wochen nach Erhalt zurückgeschickt wird. Eine Verpflichtung dazu besteht nicht, falls kein Interesse der jeweiligen Eigentümerinnen oder Eigentümer vorliegt.

Im Rahmen des Programmes besteht die Möglichkeit, 75 Prozent der nachgewiesenen und förderfähigen Kosten für bauliche Maßnahmen zu erhalten, die dem passiven Lärmschutz an Wohngebäuden dienen. Dazu gehören etwa neue Fenster mit Lärmschutzverglasung. Voraussetzung ist, dass zunächst der Teilnahmeantrag mit den erforderlichen Pflichtangaben ausgefüllt zurückgesandt wird. Danach wird ein Ortstermin für eine Wohnungsbegehung sowie Objektbeurteilung vereinbart. red