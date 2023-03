Kein Tempo 30 in der Raunheimer Straße

Alltagsszene: Stau in der Raunheimer Straße. nietner © Hans Nietner

Beschilderung wurde abmontiert

Flörsheim - Viele Autofahrer sind genervt von Tempo 30 innerhalb von Ortschaften, die meisten Anwohner aber nicht. So zum Beispiel in der Rüsselsheimer Straße, die nun seit einigen Jahren mit dem Tempo-30-Verdikt belegt ist. Der Grund für die damalige Temporeduzierung war die Lärmbelastung der Anwohner. Umstritten ist, ob tatsächlich eine minimale Minderung des Lärms vom menschlichen Gehör auch so wahrgenommen wird. Sinnvoll ist die Tempobegrenzung in der Rüsselsheimer Straße aber auf jeden Fall, wenn es um die Sicherheit geht. Denn viele Kinder überqueren die Straße an der Fußgängerampel in Höhe der Schulstraße. Autos, die mit wenig Geschwindigkeit bis zur Ampel fahren, sind dort allemal besser als Fahrzeuge, die mit hoher Geschwindigkeit anfahren.

Doch nun gibt es eine Meldung der Stadt, die wieder für Diskussionen sorgen wird. Die Stadtverwaltung weist nämlich darauf hin, dass die bisherige Beschränkung der Geschwindigkeit auf Tempo 30 für einen Teil der Raunheimer Straße aufgehoben wird und die entsprechenden Schilder entfernt werden. In dem Bereich gelte ab dann wieder Tempo 50. Doch was ist der Grund dafür? „Aufgrund der gesunkenen sogenannten DTV-Werte, welche die durchschnittliche Verkehrsstärke messen, ist die für Tempo 30 erforderliche Überschreitung der Grenzwerte auf dieser Strecke nicht mehr gegeben. Die Stadt Flörsheim wurde daher durch das Regierungspräsidium Darmstadt als dienstaufsichtsführende Behörde angewiesen, die angeordnete Geschwindigkeitsbeschränkung unverzüglich aufzuheben. Da hiergegen kein Einspruch oder rechtliches Mittel möglich ist, muss die Stadt dieser Anweisung nachkommen“, heißt es in der städtischen Mitteilung weiter.

Unabhängig davon teilte Rathauschef Dr. Bernd Blisch (CDU) mit, dass die Stadt nach dem Abschluss der notwendigen Vorarbeiten voraussichtlich im April Tempomessanlagen an der Raunheimer Straße, in Höhe der Jahnturnhalle, installieren lässt.

Das kürzlich von Hessen Mobil veröffentlichte Ergebnis aus der bundesweiten Straßenverkehrszählung 2021 verzeichne in der Raunheimer Straße, zwischen der Kreuzung Frankfurter Straße und dem Alten Friedhof, einen Rückgang der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke von 5 239 Fahrzeugen im Jahr 2015 auf sechs Jahre später gezählte 4 852 Fahrzeuge.