Jubiläums-Weinfest mit Extras

Teilen

In Wicker wird aber weiter ohne Bier und Schausteller gefeiert

Flörsheim - Ein halbes Jahrhundert lang sind sich die Wickerer Winzer treu geblieben. Einmal im Jahr laden die Weinproduzenten zum geselligen Verzehr ihrer Rebsäfte in die Straßen des alten Ortskerns ein. In wenigen Wochen jährt sich das Wickerer Weinfest zum 50. Mal. Der Winzerverein könne stolz darauf sein, so lange durchgehalten zu haben, findet Beisitzer Reiner Flick. Die Großveranstaltung sei eines der letzten klassischen Weinfeste, die ohne Bier und ohne Schausteller auskommen.

Das erfolgreiche Muster soll sich bei der Jubiläumsausgabe fortsetzen. Vom 3. bis zum 6. August erwartet die Besucher ein traditionelles Fest, das sich an bewährten Abläufen orientiert. Gleichzeitig nehmen die Ausrichter das 50-jährige Bestehen zum Anlass, den Gästen einige Zusatzangebote zu spendieren.

Am 28. Juli steht die Festliche Weinprobe in der Goldbornhalle auf dem Programm. Der Verein lässt die Verkostung, die bis ins Jahr 2002 regelmäßig stattfand, einmalig wiederaufleben. Als Moderatorin konnten die Winzer Sängerin Ulrike Neradt gewinnen. Die ersten 60 von rund 400 Karten für die Weinprobe seien bereits verkauft, sagt Reiner Flick. Tickets sind zum Preis von 25 Euro bei den beteiligten Weingütern erhältlich.

Während der Weinprobe soll eine weitere Besonderheit des diesjährigen Festes vorgestellt werden. Vereinsvorsitzende Juliana Venino kündigt an, dass die Festschrift zum Jubiläum erstmals in der Goldbornhalle erhältlich sein wird. Neben Grußworten und Bildern soll das Schriftwerk Steckbriefe aller bisherigen 25 Wickerer Weinköniginnen enthalten.

Am Festwochenende zeigt sich der besondere Jubiläumscharakter in einer Ausweitung des Programms. Der Winzerverein hat den Donnerstag, 3.August, als zusätzlichen vierten Tag hinzu genommen. Um 18 Uhr öffnen dann die Stände, die sich über Vorderstraße, Taunusstraße und Weinberge erstrecken. DJ Kampowski sorgt für die passende musikalische Untermalung.

Am Freitag, 4. August, und Samstag, 5. August, öffnen die Stände bereits um 17 Uhr. Die musikalische Begleitung übernimmt an beiden Tagen die Band „The Varied Project“. Die offizielle Eröffnung auf der Festbühne ist für Freitag, 18 Uhr, angesetzt. Die Wickerer Weinmajestäten haben zahlreiche Vertreterinnen anderer Weinorte eingeladen.

Der Ausschank beginnt am Sonntag, 6. August, bereits um 12 Uhr. Um 14 Uhr schließt sich eine weitere Besonderheit an: Der Winzerverein hat einen großen Festumzug auf die Beine gestellt. Juliana Venino freut sich über die „immens große Beteiligung“ aus dem Ort. Neben Weingütern, Weinmajestäten und dem Flörsheimer Musikverein haben neun weitere Wickerer Vereine ihre Teilnahme angekündigt.