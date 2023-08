Inspiriert vom Rollfeld und dem Großstadttreiben

Mit ihrer Kreidezeichnung „Atelierfenster“ hat Nadja Bauernfeind den Blick in eine nächtliche Großstadt eingefangen. Kröner © Sascha Kröner

Die Künstlerin Nadja Bauernfeind aus Bad Soden stellt derzeit im Mainturm aus

Flörsheim - In Flörsheim sind die Menschen den Anblick von Flugzeugen gewohnt. Wegen ihres Lärms erfreuen sich die Maschinen, die im Landeanflug über die Mainstadt donnern, nicht gerade großer Beliebtheit. Im Kunstforum Mainturm können Flörsheimer die Flieger nun aus einer anderen Perspektive erleben - und ganz ohne Krach. Künstlerin Nadja Bauernfeind hat nämlich einen ganzen Abschnitt ihrer Ausstellung „Zeichnungen“ der Faszination für Flugzeuge gewidmet.

Die Darstellung der Flugmaschinen reicht von besinnlichen Ansichten am Rande eines nächtlichen Rollfelds bis zu bedrohlich wirkenden Zeichnungen von landenden Kampfjets. Extra für die Flörsheimer Ausstellung hat Nadja Bauernfeind Ende Juni einen Aussichtspunkt am Frankfurter Flughafen besucht und dort mit einem Besenstil eine riesige Tuschezeichnung des Betriebs auf der Startbahn angefertigt. Es ist eines der wenigen Werke, für das die Künstlerin ihre direkte Umgebung als Motiv genommen hat. Bei der überwiegenden Mehrheit ihrer Werke stützt sich Nadja Bauernfeind auf Bilder aus Zeitungen oder anderen Medien, die sie als Vorlage wählt. Sie wisse, dass das Thema Flugzeuge in Flörsheim heikel ist, erklärt die 60-Jährige, die ihre Arbeit trotzdem präsentieren wollte. „Man muss so etwas ja auch dort aufhängen können, wo es nicht beliebt ist“, findet Bauernfeind, die in Bad Soden lebt und ihr Atelier in Frankfurt hat. An Flugzeugen fasziniere sie die große Kraft, die von den Maschinen ausgeht.

Energiegeladen sind auch die nächtlichen Großstadtansichten, die einen weiteren Zyklus im Schaffen von Bauernfeind bilden. Im Erdgeschoss des Kunstforums blicken Besucher auf Straßenschluchten aus Pastellkreide, die sich leuchtend vom schwarzen Hintergrund abheben. Die Lichter der Autos verschwimmen zu einem rot-gelben Farbstrom, der sich fast zu bewegen scheint. Oft springen Details und Zusammenhänge der großformatigen Szenerie erst ins Auge, wenn man ein paar Schritte vom Werk zurückweicht. „Bei einigen meiner Bilder braucht man Abstand, um es zu kapieren“, findet auch die Künstlerin. Häuser und Straßen die ein Eigenleben entwickeln, beschäftige sie bereits seit ihrer Diplom-Arbeit, die sie im Jahr 2007 zum Thema „Großstadt als Organismus“ abschloss.

Der Gegensatz von Ordnung und Chaos begeistere sie, erläutert die Künstlerin, die in Flörsheim Zeichnungen von Naturkatastrophen, Ölbohrfeldern und riesigen Schaufelradbaggern ausgestellt hat. Der Bagger wirke auf sie wie ein Ungeheuer, das sein Maul aufreißt, erläutert Bauernfeind den bedrohlichen Unterton, den sie mit vielen ihrer Werke einzufangen versucht. Diese Eindrücke schwinden jedoch völlig, sobald man das oberste Stockwerk des Mainturms erreicht hat. Im höchsten Ausstellungsraum hat die Bad Sodenerin ihre jüngsten Arbeiten aufgehängt. Die Zeichnungen zeigen ruhige Wasseroberflächen und weite Wiesen. Ein Satz aus dem Buch Genesis in der Bibel habe sie zu den harmonischen Ansichten inspiriert. „Da war ich selbst erstaunt“, erklärt sie. „Aber es ist halt passiert.“ Sie könne sich allerdings vorstellen, die Reihe als Kontrast mit Zeichnungen der Apokalypse zu erweitern..

Nadja Bauernfeind hat ihre Werke bereits im ganzen Rhein-Main-Gebiet und sogar in Londen gezeigt. Die Ausstellung „Zeichnungen“ bleibt noch bis zum 3. September im Flörsheimer Mainturm. Das Kunstforum in der Dr.-Georg-von-Opel-Anlage öffnet donnerstags von 18 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr.