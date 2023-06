Gewerbeverein will wieder durchstarten

Neue HGV-Vorsitzende ist die Rechtsanwältin Marion Eisenmann-Kohl

Flörsheim - Der Flörsheimer Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) will nach vier Jahren seinen - auch Corona bedingten - „Dornröschenschlaf“ beenden, sagt Marion Eisenmann-Kohl. Die Rechtsanwältin wurde vor einigen Wochen zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie löste Willi Lauck ab, der 25 Jahre an der Spitze des HGV stand. Genauso so lange ist Eisenmann-Kohl als Rechtsanwältin in Flörsheim tätig. Sie habe 1998 in der Mainstadt Fuß gefasst, sagt die 57-Jährige. Bis 2021 machte sie sich auch als Fraktionsvorsitzende der SPD einen Namen. Die Flörsheimerin hebt jedoch hervor, dass sie ihre neue Rolle beim HGV von ihrer politischen Aktivität trenne. Ein gutes Verhältnis zur Flörsheimer Verwaltung und zu Bürgermeister Bernd Blisch (CDU) sei ihr wichtig. Sie sehe den Verein und ihren Posten als Sprachrohr der Flörsheimer Unternehmen, sagt Marion Eisenmann-Kohl. Unter anderem wolle sie die Digitalisierung in der Arbeit des HGV vorantreiben. Ein weiteres Ziel sei es, die Mitgliederzahl zu erhöhen.

Das Rathausplatz-Fest, das 2019 Premiere hatte, ist eine Veranstaltung, die Eisenmann-Kohl gerne zurückbringen möchte. Unterstützung erhalte sie dabei von HGV-Mitglied Simeon Dimitriadis. Die Vereinschefin kann sich allerdings nicht vorstellen, das Fest als jährliches Ereignis zu etablieren. Dazu sei der Aufwand zu hoch. Eisenmann-Kohl hält es für realistisch, dass die Informations- und Verkaufsstände alle drei bis vier Jahre auf den Rathausplatz zurückkehren. sas