GALF hofft auf 153 Spender

Teilen

Aufruf der Grünen Alternativen

Flörsheim - Zum internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung hat die Grüne Alternative Liste Flörsheim (GALF) einen Spendenaufruf zugunsten der Organisation „Plan International“. Die Grün-Alternativen suchen mindestens 153 Spenderinnen oder Spender, die im Durchschnitt bereit sind, 10 Euro für ,Plan International’ zu spenden. „Das Ziel der Aktion ist es, in Mali Mitarbeiter:innen im Sozial- und Gesundheitswesen auszubilden, die von Verstümmelung betroffenen Frauen helfen“, heißt es in einer Mitteilung der GALF. Die Spendengelder möchte die GALF am 8. März, dem Weltfrauentag, an „Plan International’ überweisen.

„Da zwei Schulungsprojekte 1526 Euro kosten, wollen wir mindestens diese Summe erreichen. Es sollen sich zudem möglichst viele Menschen mit dem Thema befassen. So kamen wir auf die Idee, uns nicht nur den Spendenbetrag als Ziel zu setzen. Auch die Anzahl der Spenden ist bedeutend: 153 mal 10 Euro bedeutet: 153 Personen haben sich mit dem Thema befasst“, erläutert GALF-Vorstandsmitglied Johannes Mohr.

Laut „Plan International“ werden in Mali 83 Prozent der Frauen beschnitten. Die Beschneidung erfolge in der Regel ohne medizinische Notwendigkeit.

Die GALF will mit Informationsständen auf den Wochenmärkten heute auf dem Rathausplatz sowie am Freitag, 3. März, auf dem Gallus-Platz präsent sein. Dort werden auch Geldspenden entgegengenommen. red