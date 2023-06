„Es ist eine harte Zeit“

Alessandra Amico hinter der Theke ihres italienischen Ladens. Dass die Kunden zufrieden sind, das ist ihr sehr wichtig. Deshalb wurde auch schon einiges in das Geschäft investiert. kröner © Kröner

Alessandra und Toni Amico haben sich den Traum vom eigenen Laden erfüllt

Flörsheim - Als Alessandra und Toni Amico mit dem Gedanken spielten, einen kleinen italienischen Laden zu eröffnen, hatten sie die anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie im Hinterkopf. Trotzdem wagte das Paar den riskanten Schritt: Am 21. Februar 2022 erfüllten sie sich den Traum vom eigenen Geschäft in Wicker. Drei Tage später überfiel Russland die Ukraine und die Weltwirtschaft schien Kopf zu stehen.

„Mit einem Krieg haben wir nicht gerechnet“, sagt Alessandra Amico. Der Konflikt in Osteuropa stellte die neuen Ladenbetreiber vor zusätzliche Herausforderungen. Über ein Jahr nach der Eröffnung hält sich L’Angolo Italiano (Die Italienische Ecke) aber immer noch. Das Ehepaar Amico hat seit dem Start schon mehrfach in Verbesserungen investiert.

„Es ist eine harte Zeit“, stellt Alessandra Amico fest. Die Strompreise hätte sich nahezu verdreifacht. Auch Transportkosten seien in die Höhe geschnellt - was die Ladeninhaber besonders hart trifft. 95 Prozent der Ware komme aus Italien. Das seien Kosten, die das Paar im Vorfeld nicht bedacht hatte, sagt die Verkäuferin. Viele Alternativen gibt es jedoch nicht: „Die Regale müssen gefüllt werden“, betont Amico. Den Betreibern des südländischen Supermarkts blieb nichts anderes übrig, als einen Teil der Kosten an die Kunden weiterzugeben. Dabei versuche man, die Preissteigerung so gering wie möglich zu halten.

„Das war mal eine Apotheke“, sagt Alessandra Amico über den Standort in der Flörsheimer Straße. „Wir wollen aber jetzt nicht so teuer werden wie eine Apotheke“. In den vergangenen Monaten habe sie festgestellt, dass Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe genauer auswählen. „Lebensmittel sind Luxus geworden“, erklärt Alessandra Amico. „Das spüren wir natürlich.“

Für viele Wickerer ist die „italienische Ecke“ mehr als ein Spezialitätenladen. Das Geschäft erweitert das derzeit überschaubare Nahversorgungsangebot im Stadtteil. Es gebe einige Stammkunden, die dem Laden die Treue halten, erzählt Betreiberin Amico. Trotzdem sei „noch Luft nach oben“. Sie und ihr Mann seien entschlossen, mit dem Laden durchzuhalten, sagt die Italienerin. Ihren Stand auf den Wochenmärkten wollen die Amicos jedoch gezwungenermaßen aufgeben. Ende des Monats solle das Angebot, das als „Onkel Tonis Früchte“ bekannt war, vorerst eingestellt werden. Das Verhältnis zwischen Kosten und Einnahmen gehe nicht mehr auf.

Seit der Eröffnung mussten die Geschäftsinhaber zudem Probleme lösen, die nichts mit internationalen Krisen zu tun hatten: „Ein großer Mangel waren die Parkplätze“, beschreibt Alessandra Amico. Vor dem Ladenlokal neben dem Feuerwehrgerätehaus hätten nur zwei schmale Parkplätze zur Verfügung gestanden. Kunden, die sich auf das Gelände der Brandschützer stellten, seien verärgert gewesen, wenn sie Strafzettel bekamen.

Diese Anlaufschwierigkeiten konnten jedoch durch eine Vergrößerung der gepflasterten Fläche vor dem Laden ausgeräumt werden. Mittlerweile stehen mehr Parkplätze zur Verfügung - zwei direkt vor dem Eingang und einer auf dem Nachbargrundstück. „Wir optimieren immer mehr“, betont Alessandra Amico. Dazu gehören auch Produkte, die auf Wunsch der Kundschaft ins Sortiment aufgenommen wurden - beispielsweise spezielle Kekse, Hygieneartikel und Babynahrung.

Neu sei außerdem ein Kühlschrank für Getränke, der gleich neben der Kasse steht. Für diesen Sommer sei noch geplant, Eis zu verkaufen. Zusätzlich haben die Betreiber Tische und Stühle vor der Tür aufgestellt, an denen sich die Wickerer die frischen Speisen von der Theke direkt schmecken lassen können. „Jetzt müssen nur die Kunden kommen“, sagt Alessandra Amico.