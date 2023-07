Eltern mit Rückbau von Spielplatz nicht glücklich

Das Gelände wird für die Erweiterung der Kita Sankt Katharina benötigt

Flörsheim - Anfang dieser Woche herrschte auf dem Spielplatz in der Fuchstanzstraße noch reger Betrieb. Eine Mutter stieß ihr Kleinkind zaghaft auf der Schaukel an, ein Junge turnte an den Stangen des Klettergerüsts, und ein Mädchen krabbelte die Rutschbahn hoch und runter. Von nächster Woche an werden all diese Aktivitäten nicht mehr möglich sein. Die Spielgeräte in der Fuchstanzstraße verschwinden, weil die angrenzende Kindertagesstätte Sankt Katharina auf fünf Gruppen erweitert wird.

Die Stadt hat die Demontage der Spielgeräte durch den Flörsheimer Bauhof bereits angekündigt. Das Gelände werde ab kommender Woche gesperrt. Ersatz soll es 2024 an anderer Stelle geben. Eltern, die den Spielplatz regelmäßig mit ihrem Nachwuchs besuchen, bedauern die Veränderung. Die Standort an der Fuchstanzstraße sei ideal, findet Florian Weichsler. Wenn er seine Tochter aus der Kindertagesstätte abholt, biete es sich an, bei den benachbarten Spielgeräten zu stoppen. Dies sei nicht nur für die Kinder praktisch. Wenn sich Eltern auf der Anlage treffen, ergebe sich eine Gelegenheit, über Kita-Themen zu sprechen. „Das machen wir hier auf dem Spielplatz“, bestätigt Nadja Gurow, die das Angebot ebenfalls mit ihrer Tochter nutzt. Das Gelände biete „ein Netzwerk für Eltern“. An anderer Stelle werde es diese spontanen Zusammenkünfte wohl nicht geben, befürchtet die Mutter.

Auch die Ausstattung kam bei beiden Eltern gut an. In der Fuchstanzstraße gebe es Spielgeräte für eine breite Altersspanne. „Von der Babyschaukel bis zum Klettergerüst“, sagt Florian Weichsler. Sie hoffe, dass die Geräte anderswo ein neues Zuhause bekommen, ergänzt Nadja Gurow. Als alternativen Standort hätte die Wickerin das Gelände der evangelischen Kirche in der Friedensstraße bevorzugt. Die Flörsheimer Politik verfolgt indes andere Pläne.

Die Verwaltung weist derweil darauf hin, dass sowohl die Baugenehmigung als auch die Bewilligung der Fördermittel für den Kita-Ausbau vorliegen. Das gemeinsame Projekt der katholischen Gemeinde Sankt Teresa mit dem Bistum Limburg und der Stadt Flörsheim solle zeitnah umgesetzt werden. Die Firma, die den Rohbau erstellt, sei bereits beauftragt.

Da sich das erweiterte Gebäude auf die Fläche des Spielplatzes erstreckt, müssen die Spielgeräte weichen. Das Material sei aber noch so gut erhalten, dass einige Geräte auf anderen Spielplätzen im Stadtgebiet installiert werden sollen. Als Ersatz für den Spielplatz hat die Stadt eine Teilfläche des Gebiets „Auf dem Goldborn“ am Ortsausgang Richtung Massenheim erworben. Dort soll im Frühjahr 2024 ein neuer Spielplatz gebaut werden.

Zwischenzeitlich war in den Ausschüssen über andere Standorte diskutiert worden. Die Oppositionsparteien SPD und FDP bevorzugten das näher an der Fuchstanzstraße gelegene Grundstück der evangelischen Kirche. Die Verwaltung verwies in der Diskussion jedoch auf das Sonderkündigungsrecht der Gemeinde. Auf dem Kirchengelände wäre die Nutzung durch die Stadt vertraglich auf zehn Jahre beschränkt gewesen, so das Argument. Sollte die Gemeinde danach Eigenbedarf anmelden, wäre die Investition von bis zu 50 000 Euro für den Aufbau des Spielplatzes verloren. Deshalb sprach sich die Mehrheit für den Erwerb der Fläche Am Goldborn aus.

Florian Weichsler findet es schade, dass Monate vergehen, bevor das Ersatzangebot steht. Dem neuen Standort am Goldborn kann der Vater nicht viel abgewinnen.