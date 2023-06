Eine sehr gute Abschlusssaison

Landwirtsehepaar stellt den Spargel- und Erdbeeranbau ein

Flörsheim - Spargel-Fans aus der Stadt hatten es nie weit. Als einziger Landwirt der Mainstadt baute Wolfgang Mitter das edle Stangengemüse seit Jahrzehnten an. Seine Frau Anja verkaufte die frischen Spargel dann in der heimischen Garage, die während der Saison zum Hofladen umfunktioniert wurde. Doch damit ist nun Schluss. Nach 33 Jahren stellt die Familie Mitter den Spargel- und Erdbeeranbau ein. Künftig soll es nur noch eine kleine Selbstbedienungshütte mit regionalen Waren auf dem Hof in der Wickerer Straße geben.

Die diesjährige Saison ist gerade zu Ende gegangen. Am Freitag stand Anja Mitter zum letzten Mal hinter der Theke ihres Hofladens. Künftig wird der Raum wohl wieder ausschließlich als Abstellfläche für Fahrzeuge und Maschinen dienen. Und auch die charakteristischen Erdwälle, in denen die Spargel heranreifen, wird man auf den Feldern von Wolfgang Mitter nicht mehr sehen.

Der Hauptgrund für das Ende bestehe darin, dass sein Sohn den Spargel- und Erdbeeranbau nicht weiterführen wolle, erklärt der Landwirt. Der Nachwuchs setze verstärkt auf Ackerbau mit Getreide und Zuckerrüben. Außerdem sei es an der Zeit gewesen, den Großteil des 1,5 Hektar umfassenden Spargel-Bestands neu zu pflanzen, ergänzt Wolfgang Mitter. Dieser Aufwand lohne sich für den kleinen Familienbetrieb nicht mehr. Die Eltern, die früher immer mitgeholfen hatten, seien mittlerweile zu alt und selbst auf Hilfe angewiesen.

Er habe die Spargelfläche, die zu den besten Zeiten fünf Hektar umfasste, ohnehin schon reduziert, sagt der Flörsheimer. Als weiteren Grund fügt er hinzu, dass die Nachfrage nach Spargel insgesamt etwas nachgelassen habe. Durch die allgemeine Kostensteigerung sei auch der Preis für das edle Stangengemüse gestiegen. Außerdem brachte das heiße Wetter das Spargelgeschäft zuletzt etwas durcheinander.

Im Vorjahr habe es zu schnell viel reife Spargel gegeben, erklärt Mitter. In diesem Jahr seien die Nächte im Frühjahr dann allerdings wieder kühler gewesen, wodurch sich der Spargelertrag langsamer steigerte. „Für uns war das eine sehr gute Abschlusssaison“, resümiert der stellvertretende Flörsheimer Ortslandwirt, der aufhören möchte, „wenn es am schönsten ist“. Momentan fühle es sich noch wie ein normales Saisonende an, stellt Wolfgang Mitter fest. Dass er den Anbau endgültig eingestellt hat, werde er wohl erst im kommenden Jahr richtig realisieren. „Dann wird uns sicher auch etwas fehlen“, erwartet der Flörsheimer.

Der langjährige Spargelproduzent plant, einen Teil seiner Maschinen zu verkaufen. Seine jüngsten Spargelfelder will er einem Kollegen überlassen. Die Familie Reuter aus Eddersheim übernehme 0,3 Hektar der Anbaufläche, auf denen das mehrjährige Gemüse wächst.

Anstelle des Hofladens bieten die Mitters ihren Kunden weiterhin einen kleinen Selbstbedienungsladen. Die innovative Idee war während der Corona-Pandemie aufgekommen und wurde anschließend außerhalb der Hofladen-Saison fortgesetzt. In der kleinen Hütte finden die Kunden regionale Produkte wie Kartoffeln, Eier, Marmelade und sogar Eis von der Wickerer Eismanufaktur. Kunden werfen die Bezahlung in Umschlägen in einen Briefkasten. Um Betrug zu verhindern, wird der Raum mit einer Kamera überwacht. Die Selbstbedienungsbude in der Wickerer Straße 71 ist das ganze Jahr über rund um die Uhr geöffnet.