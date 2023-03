Drei Konzerte, drei Musikthemen

Aufgeführt werden unter anderem die Johannes-Passion und zwei Brandenburgische Konzerte

Flörsheim - Die Gallus-Konzerte haben schon manche Neuerungen und Änderungen erlebt, die nicht immer von allen Musikfreunden dann auch gleich gutgeheißen wurden. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Querelen, die es vor einigen Jahren gab, als zwei altgediente Musiker und Dirigenten, Professor Alois Ickstadt sowie Alois Kottmann, nicht mehr den größten Teil der vom Förderkreis Musik Main-Taunus finanzierten Konzertreihe übernehmen sollten. Die damalige Schärfe der Auseinandersetzungen führte zu Irritationen beim treuen Stammpublikum. Als weiteres Ärgernis musste der Ausrichter der Konzertreihe, der Förderkreis Main-Taunus, die Corona-Krise wegstecken. Und als diese fast schon gänzlich vorüber war, kam die Energiesparverordnung den Veranstaltern - beziehungsweise dem Publikum - in die Quere. Denn die Heizung in der Gallus-Kirche wurde auf Sparflamme gestellt, ein längeres Sitzen in einer eiskalten Kirche konnten und wollten die Veranstalter niemandem zumuten. Deshalb fand der Auftakt zur neuen Gallus-Konzertreihe in der Stadthalle statt. Nun geht aber alles wieder seinen gewohnten Gang. Nachdem der Einstieg in die aktuelle Spielzeit der Gallus-Konzerte mit einem Liederabend mit Kateryna Kasper und Dmitry Ablogin Ende Februar gelungen ist, wird die Reihe der Gallus-Konzerte mit drei Aufführungen in der Sankt-Gallus-Kirche fortgesetzt. Am Sonntag, 2. April, wird die Johannes-Passion BWV 245 von Johann Sebastian Bach in der Gallus-Kirche an der Hauptstraße aufgeführt. Die Flörsheimer Kantorei wird begleitet vom Main-Barockorchester Frankfurt mit Konzertmeister Adam Lord. Die Gesangssolisten können auf internationale Konzerttätigkeit verweisen, allen voran der Tenor Georg Poplutz, der zu den führenden Evangelisten für Bachs Passionen zählt. Die Sopranistin Heike Heilmann und die Altistin Anne Bierwirth, Michael Roman in der Rolle des Christus und Johannes Hill als Darsteller des Pilatus und der Bass-Arien stellen ein renommiertes Ensemble dar. Die Leitung liegt in den Händen von Kirchenmusikdirektor Andreas Großmann. „Angesichts der bisher wenig frühlingshaften Temperaturen wird die Gallus-Kirche angenehm temperiert werden“, heißt es in einer Mitteilung des Konzertveranstalters, dem Förderkreis Main-Taunus.

Auf dem weiteren Programm der Gallus-Konzertreihe stehen ein Konzert für Saxofon und Orgel am 21. Mai mit dem Saxofonisten Christian Segmehl und dem Stuttgarter Dom-Organisten Johannes Mayr. Den Abschluss der Spielzeit am 11. Juni gestaltet die Camerata Köln unter der Leitung von Michael Schneider mit zwei Brandenburgischen Konzerten von Johann Sebastian Bach und Kompositionen von Georg Philipp Telemann und Johan Agrell.

Karten sind erhältlich im Stadtbüro, Rathausplatz 3, Telefon 0 61 45 95 5-1 10; E-Mail: stadtbue ro@floersheim-main.de) oder im Internet unter www.adticket.de (zuzüglich Vorverkaufsgebühr). Weitere Informationen können im Internet unter der Adresse www.gallus-konzerte.de aufgerufen werden.