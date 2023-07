Chance auf Wandel am Herrnberg

Teilen

Stadt kauft Areal am Pérols-Kreisel nördlich der Kapellenstraße

Flörsheim - In Flörsheim ist der Name Herrnberg zum Synonym für unerwünschte Stadtentwicklung geworden. Anwohnern und Vertretern der Politik missfällt die Gewerbeauswahl, die der private Eigentümer des ehemaligen Hotelkomplexes an der Kapellenstraße getroffen hat. Neben kleinen Gastronomieeinheiten gibt es Wettbüros und einen Kiosk, der rund um die Uhr geöffnet hat. Nun kündigen sich jedoch Entwicklungen an, die eine Veränderung im Sinne der Stadt einleite sollen.

Wie Bürgermeister Bernd Blisch und Terra-Geschäftsführer Axel Braunsberger gestern bekannt gaben, hat die städtische Terra-Erschließungsgesellschaft ein 1560 Quadratmeter umfassendes Areal am Pérols-Kreisel erworben. Am Freitag unterzeichneten die Stadt und der bisherige Eigentümer den Kaufvertrag für die Fläche nördlich der Kapellenstraße, auf der sich ein Flachbau mit Gewerbeeinheiten befindet. Die Stadtverordnetenversammlung hatte den Magistrat bereits im Vorjahr ermächtigt, Geld für das Grundstücksgeschäft an Terra zu übertragen. Die Finanzierung wurde als Investitionszuschuss verbucht. Zur Höhe des Kaufbetrags wollten sich Blisch und Braunsberger nicht äußern.

Den Stadtoberen schwebt ein kleines Mischgebiet mit Wohn- und Gewerbenutzung an der Ecke Kapellenstraße/Bürgermeister-Lauck-Straße vor. Die bauliche Umsetzung übernimmt die Terra. Geplant sind vier Ebenen - eine Tiefgarage, Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss und zwei Obergeschosse mit insgesamt mindestens 14 Wohnungen; zum Teil Sozialwohnungen.

Was bedeuten die Pläne nun für die Gewerbetreibenden und Gastronomen am Pérols-Kreisel? Axel Braunsberger teilte mit, dass einige Mietverträge schon in diesem Jahr auslaufen. Der letzte Vertrag ende Mitte 2025. Die Terra werde die Zwischenzeit nutzen, um den Bauantrag für das künftige Projekt vorzubereiten. Dann werden sich die meisten der bisherigen Mieter nach neuen Standorten umschauen müssen.

Bürgermeister Blisch deutete allerdings an, dass es Gewerbe gebe, die er in Flörsheim halten wolle. Fest steht zumindest schon, dass es definitiv keinen 24-Stunden-Kiosk mehr an der Kapellenstraße geben wird. Diese Nutzung wird durch den neuen Bebauungsplan, den die Stadtverordneten gerade entwickeln, ausgeschlossen.

Der Flachbau an der Kapellenstraße ist nur eine von drei Herrnberg-Flächen, für die sich die Flörsheimer Politik eine andere Zukunft wünscht. Im Zentrum steht der Hotelkomplex südlich der Straße, der 2015 vom Main-Taunus-Kreis als Flüchtlingsunterkunft angemietet wurde. Außerdem beherbergt der Bau Wettbüros und eine Shisha-Bar.

„Viele Nachbarn waren eher unglücklich“, sagt Verwaltungschef Blisch. Nun sei der Mietvertrag mit dem Kreis Ende Juni ausgelaufen. Die Stadt kümmert sich um die Unterbringung der verbliebenen 18 Flüchtlinge. Derweil habe der Eigentümer des Geländes einen Bauantrag für den Umbau zum reinem Wohnquartier gestellt, der von der Stadt genehmigt wurde. Durch An- und Umbauten werde der Komplex aufgewertet, ist Blisch zuversichtlich.

Dennoch will der Bürgermeister nicht ausschließen, dass die Stadt irgendwann auch diese Fläche erwerben könnte.