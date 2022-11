70 000 Euro für Weinausschank

Auch Glühwein wird manches Mal am Tor zum Rheingau ausgeschenkt. Nun soll das Areal erneuert werden. nietner © Hans Nietner

Magistrat informiert Ortsbeiräte über Investitionen für 2023

Flörsheim - Wie viel Geld in welchem Stadtteil investiert werden soll, zeigt der Haushaltsplan für das kommende Jahr. In den jüngsten Sitzungen der Ortsbeiräte in Wicker und Weilbach ging die Verwaltung auf anstehende Projekte ein. Der größte Haushaltsposten für den Stadtteil Wicker ist die Erneuerung der Rheingaustraße. 830 000 Euro stehen für die Baumaßnahme im Etat. Es handele sich um ein größeres Projekt, das dringend umgesetzt werden müsse, erläuterte Bürgermeister Dr. Bernd Blisch (CDU). Zum Thema Straßenbau fand auch die Kirschgartenstraße Erwähnung. Die wichtige Durchfahrtsstraße des Weinortes soll sicherer für Radfahrer werden. Erste Stadträtin Renate Mohr (GALF) kündigte „Vorarbeiten“ an. Im Haushalt stehen 50 000 für Messungen und Entwürfe. Die Planung werde im Laufe des Jahres vorgestellt, erläuterte Mohr. Weitere Planungskosten in Höhe von 200 000 Euro sind für den kommenden Umzug der Wickerer Feuerwache vorgesehen. Außerdem stehen Erneuerungsarbeiten rund um den Weinausschank am Tor zum Rheingau an. Im Haushalt findet sich ein Ansatz von 70 000 Euro für die Erweiterung des Weinprobierstands.

Katharina Hauzel (SPD) wollte wissen, ob Haushaltsmittel für die Verbesserung der Nahversorgung in Wicker eingeplant sind. Verwaltungschef Blisch erwiderte, dass die Stadt im Falle der Ansiedlung eines Nahversorgers nicht für den Bau zuständig sei. Mittel für eine Bauplanung seien jedoch im Haushalt vorhanden.

Bei den Investitionen für den Stadtteil Weilbach stechen 2,4 Millionen Euro für die Kita Pusteblume heraus. Der Erweiterungsbau für die Betreuungseinrichtung ist nach Verzögerungen immer noch nicht fertig. Weitere 200 000 Euro sind für den Umbau der Weilbacher Kita im Etat vorgemerkt. Der zur Pusteblume gehörende Parkplatz an der Frankfurter Straße soll erweitert werden. Dafür hält der Haushaltsplan 380 000 Euro bereit. 260 000 Euro sollen zudem in die Substanzerneuerung der Brücke in der Erlenstraße fließen. Im nächsten Jahr sollen nun Planung und Umsetzung erfolgen. Bürgermeister Blisch verwies noch auf das Landesprogramm „100 Wilde Bäche“, in dessen Rahmen der Weilbach von der Industriestraße bis zur Bahntrasse renaturiert werden soll. Der städtische Etat sieht dafür Mittel in Höhe von 200 000 Euro vor.

Die Vorbereitungen für die kleine Umgehung finden sich mit einem Ansatz von 200 000 Euro im Haushalt wieder. Geld für den Grundstücksankauf stehe darüber hinaus immer zur Verfügung, so Blisch. Er informierte den Ortsbeirat außerdem, dass die Stromversorgung für das Brunnenfest in Bad Weilbach nach Rücksprache mit dem Vereinsring verbessert werden solle. Dies lasse sich ohne Haushaltsansatz aus laufenden Mitteln finanzieren, erläuterte Blisch.