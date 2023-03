ZDF sendete aus „Telesibirsk“

Fernsehprogramm startet vor 60 Jahren

Eschborn - Das Zweite Deutsche Fernsehen, ZDF, feiert heute runden Geburtstag: Seit 60 Jahren liefert der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Nachrichten, Shows, Unterhaltung und Filme. Die allermeisten Menschen verbinden mit dem ZDF wohl den Standort Mainz. Auf dem Lerchenberg werden die Sendungen aufgezeichnet und produziert. Doch die Ursprünge des Sendebetriebs liegen etwas nordöstlicher - und zwar in Eschborn.

„Den Räumlichkeiten des ZDF in Eschborn mangelte es allerdings an Komfort: Die Gebäude der ehemaligen Ziegelei Rübsamen waren zugig und schwer beheizbar“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung anlässlich des ZDF-Geburtstags. Außerdem seien die Wegeverhältnisse katastrophal gewesen, so dass die Angestellten den Standort scherzhaft „Telesibirsk“ nannten. „Auch das regelmäßige Pfeifen der Züge auf den nahe gelegenen Gleisen störte regelmäßig bei den Filmaufnahmen“, heißt es von der Stadt.

Besonders interessant sei die Arbeit der sogenannten „Filme-Einsammler“ gewesen, so Stadtarchivar Gerhard Raiss. „Eschborner Jungen verdienten sich hier oft ein Taschengeld, indem sie die Filmrollen aufsammelten, die Sportflugzeuge nahe der Studiogebäude abwarfen, damit die Aufnahmen rechtzeitig dort ankamen.“

Doch die Verbindung zwischen dem Sender und Eschborn hielt nicht lange: Bereits ein Jahr nach Beginn des Sendebetriebs endete die Episode in Eschborn und das Studio zog zunächst nach Wiesbaden um. Noch bis in die 1980er Jahre waren dort zentrale Bereiche des Zweiten Deutschen Fernsehens untergebracht, etwa die Chef- und die Sportredaktion. Im Jahr 1974 ging es von Hessen ins Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz: In Mainz entstand der neue Stadtteil Lerchenberg. Insgesamt zehn Jahre dauerte der Umzug von einer Rheinseite auf die andere: Erst im Jahr 1984 waren Redaktionen, Produktion, Technik und Verwaltung schließlich unter einem Dach.

„Aus dem Alltag der Arbeit“

Und nun feiert der Sender also seinen 60. Geburtstag. „Am Abend des 1. April 1963, also vor 60 Jahren, wurde der Sendebetrieb aufgenommen. Er begann mit Ansprachen von Intendant Prof. Holzamer und Bundespräsident Kiesinger“, heißt es in der Mitteilung der Stadt Eschborn. „Ohne feierliche Eröffnung aus dem Alltag der Arbeit geht nunmehr das Zweite Deutsche Fernsehen auf den Schirm“, begrüßte der Philosophie-Professor Holzamer damals um Punkt 19.30 Uhr sein Publikum.

Im Anschluss feierte das Nachrichtenformat „heute“ seine Premiere. Etwas mehr als zwei Stunden später und nach der ersten Show unter anderem mit Gästen wie Hildegard Knef, Louis Armstrong und Curd Jürgens war schon wieder Sendeschluss.

Entstanden war das ZDF zunächst als eine Art Kompromiss. Bundeskanzler Konrad Adenauer hatte neben den ARD-Sendern ein zweites bundesweites, privates, aber der Bundesregierung unterstelltes Programm gewünscht. Doch Adenauer scheiterte damit am Bundesverfassungsgericht, das entschied, dass der Rundfunk nach wie vor Länder- und nicht Bundessache bleibt. In Form einer öffentlich-rechtlichen Anstalt entstand anschließend das ZDF. Dass der Fernsehsender seine Ursprünge in Eschborn hat, wissen viele nicht. „Auch wenn die gemeinsame Geschichte kurz ist: Die Stadt Eschborn gratuliert dem ZDF zum 60. Jubiläum“, so die Stadt. Und damit wird sie dieser Tage wohl nicht alleine sein.