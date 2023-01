Wieder 28 Grad im Wiesenbad

Energieeinsparungsmaßnahmen werden teils zurückgenommen

Eschborn - Angesichts des vergleichsweise milden Winters macht sich eine gewisse Entspannung in der Diskussion um die Energieversorgung breit. Eine Gasmangellage sei nicht wahrscheinlich, zitierte Bürgermeister Adnan Shaikh vor der Stadtverordnetenversammlung die Bundesnetzagentur. Er kündigte daher an, dass die Maßnahmen zur Einsparung von Energie nicht ganz, aber zum Teil zurückgenommen werden sollen.

Im Einzelnen geht es erstens um das Wiesenbad, wo die Wassertemperatur jetzt wieder bis zu 28 Grad betragen soll. Bislang hatten sich die Badegäste mit zwei Grad weniger begnügen müssen. Das Freibad wiederum war früher als sonst geschlossen worden, nämlich bereits am 20. September. Die Sauna wiederum ist seit dem 1. Oktober dicht, auch sie soll wieder geöffnet werden. Es werde vorerst drei Öffnungstage wöchentlich geben, kündigte Shaikh an. Welche Tage das sind und die Öffnungszeiten sollen noch veröffentlicht werden. Drittens schließlich wird die Raumtemperatur in einigen Räumen der Verwaltung wieder etwas höher sein.

Während es an der Schließung der Sauna im vergangenen Herbst teilweise Kritik gab, wurde weitgehend Verständnis geäußert für den Verzicht auf eine Eisbahn aus echtem Eis. Die Stadt entschied sich dafür, eine Schlittschuhbahn aus Kunststoff anzubieten. Diese sei gut angenommen worden, so Bürgermeister Shaikh. „Es gab viele positive Rückmeldungen, vor allem die Kinder waren begeistert.“ bt