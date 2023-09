Weniger Fördermittel

Mehrgenerationenhaus muss wohl den Rotstift ansetzen / Petition gestartet

Eschborn - Vier Mal im Jahr treffen sich Eltern mit Kindern schon ab zwei Jahren zum gemeinsamen Basteln. Senioren kommen an Montagen zum Tanzen, mittwochs lernen sie die französische Sprache, und an den Donnerstagen wird gespielt und gesungen. Zielgruppe des interkulturellen Familientreffs wiederum sind Zuwanderer und Flüchtlinge. Und das sind nur einige Beispiele - das Angebot des Mehrgenerationenhauses in Eschborn ist noch wesentlich umfassender.

Natürlich hoffen die Macherinnen und Macher der von der evangelischen Kirchengemeinde betriebenen Einrichtung, dass das Angebot uneingeschränkt aufrecht erhalten werden kann. Konkrete Überlegungen, irgendwelche Einsparungen vorzunehmen, gebe es noch nicht, sagt die Koordinatorin Beate Baum-Dill. Aber Sorgen macht sie sich schon, denn es sieht ganz danach aus, als würden die Zuschüsse des Bundes 2024 reduziert.

Das Bundesministerium für Familie und Soziales plane, die Mittel für Mehrgenerationenhäuser um fünf Prozent zu kürzen, berichtet das Eschborner Mehrgenerationenhaus in einer aktuellen Mitteilung. Ausdrücklich sei vorgesehen, diese Kürzung nicht irgendwie gewichtet, sondern bei allen Einrichtungen vorzunehmen, erklärt Baum-Dill auf Anfrage dieser Zeitung. Der Bundeshaushalt ist noch lange nicht beschlossen, aber diese Details sind bereits bekannt geworden.

Nun geht es für das Eschborner Mehrgenerationenhaus keineswegs um die Existenz. 40 000 Euro bekommt die Einrichtung bisher jährlich aus der Bundeskasse. Fünf Prozent davon sind 2000 Euro. „Auf den ersten Blick keine dramatische Summe, aber für den Träger und die Mitarbeitenden ein Alarmsignal“, heißt es in der Mitteilung weiter. Und es wird daran erinnert, dass es inflationsbedingt auch im Mehrgenerationenhaus Kostensteigerungen gibt.

Womöglich ließe sich dieses Loch irgendwie stopfen, erklärte Beate Baum-Dill im Gespräch mit dieser Zeitung hoffnungsvoll. Aber dass irgendwo der Rotstift angesetzt werden müsste, das will sie keineswegs ausschließen. Konkrete Überlegungen dazu wären allerdings zuerst nicht öffentlich, sondern mit den Mitarbeitern zu besprechen.

Ganz so weit ist es freilich noch nicht. Das Mehrgenerationenhaus hat sich einer Unterschriftensammlung der mehr als 500 gleichartiger Einrichtungen in Deutschland angeschlossen. Bundesweit sind bereits 30 000 Unterschriften zusammengekommen. Wer sich an der Unterschriftenaktion beteiligen will, um das Mehrgenerationenhaus zu unterstützen, der findet die Aktion auf der Petitions-Plattform unter www.change.org, oder kann ganz traditionell auf Papier in der Einrichtung in Eschborn unterschreiben. Möglich ist das noch bis einschließlich Mittwoch, 20. September.

Wie Baum-Dill weiter berichtet, wurden auch die Bundespolitiker aus dem Main-Taunus-Kreis angeschrieben - mit der Bitte, das Anliegen in Berlin zu unterstützen. „Wir bräuchten im Grund mehr Geld“, sagt sie. Die Koordinatorin der Einrichtung weist darauf hin, dass immer wieder neue Angebote eingerichtet werden, um aktuelle Bedürfnisse zu befrieden, zuletzt zum Beispiel für Geflüchtete aus der Ukraine.

Zumeist liefe die Förderung aber aus - obwohl der Bedarf weiter bestehe. Einen großen Teil ihrer Zeit verbringt sie daher damit, nach immer neuen Fördermöglichkeiten zu suchen. Die aktuellen Pläne der Bundesregierung kommen für sie daher sehr zur Unzeit.