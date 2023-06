Taschendieb in Supermarkt

Polizei warnt und gibt Tipps

Eschborn - Am Montag ist eine Frau in Eschborn Opfer von Taschendieben geworden. Die 67-Jährige befand sich in einem Supermarkt in der Ginnheimer Straße, als sich die Diebe ihr unbemerkt näherten und das Portemonnaie samt Bargeld und EC-Karte stahlen, berichtete die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0 61 96 / 20 73-0 entgegen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei: „Gerade in der Sommerzeit bieten sich Taschendieben regelmäßig Gelegenheiten, um an Ihr Eigentum zu gelangen. Somit bleibt der Polizei der Hinweis, gerade beim Einkaufen, bei Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln und der Freizeit auf Wertsachen besonders aufzupassen. Bei dichtem Gedränge ist besondere Achtsamkeit geboten.“

Weiter rät die Polizei den Bürgern, Geldbörsen, Bargeld, Handys sowie Kredit- und EC-Karten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder in der Handtasche zu tragen. red