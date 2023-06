Tageseinnahmen erbeutet

Unbekannte brechen in Bäckerei ein

Eschborn - Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in eine Bäckerei in der Innenstadt eingebrochen. Nach Angaben der Polizei warfen die Täter zunächst gegen 1.55 Uhr die Fensterscheibe des Geschäfts in der Hauptstraße ein und gelangten so in die Innenräume.

„Im Inneren angelangt, begaben sich die Einbrecher zielstrebig zum Kassenbereich und entwendeten die dort befindlichen Tageseinnahmen, bevor sie dann unerkannt flüchteten. Der gesamte Einbruch dauerte nur wenige Minuten. Dennoch wurden sie bei ihrer Tat beobachtet“, hieß es gestern im Bericht der Polizei.

Bei den beiden Tätern handelt es sich um zwei Männer. Einer der Einbrecher trug einen Jogginganzug, schwarze Sportschuhe und Handschuhe. Sein Kumpan war mit einer Daunenweste, einem Pullover, Basecap und ebenfalls Handschuhen bekleidet.

Die Kriminalpolizei erbittet sich nun Hinweise aus der Bevölkerung. Wer solche geben kann, der wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0 61 96 / 20 730 zu melden. red