Schmuck und Geld erbeutet

Betrüger gelangt in Wohnung

Eschborn - Ein als Mitarbeiter der regionalen Wasserwerke getarnter Betrüger hat am Dienstag eine Frau aus Eschborn bestohlen. Gegen 11 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Seniorin in der Straße „An den Krautgärten“ und ein vermeintlicher Mitarbeiter der Wasserwerke bat um Einlass. Im Glauben daran, der fremde Mann sei beauftragt worden, um notwendige Arbeiten in der Wohnung zu verrichten, gewährte sie ihm den Zutritt, berichtete die Polizei.

Im Anschluss schaute sich der Unbekannte verschiedene Wasserhähne in der Wohnung, teilweise auch ohne die Anwesenheit der Bewohnerin, an und gab ihr im Anschluss zu verstehen, dass alles in Ordnung sei. Anschließend verließ er die Wohnung wieder. Nur kurze Zeit später musste die Seniorin feststellen, dass Bargeld, Schmuck und Ausweisdokumente aus der Wohnung fehlten. Diese hatte der Trickdieb in einem unbeobachteten Moment an sich genommen.

Es soll sich laut der Geschädigten um einen kräftigen, rund 1,74 Meter großen Mann mit „südländischem“ Erscheinungsbild gehandelt haben. Er soll wenige, dunkle Haare und eine runde Kopfform gehabt haben. Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeuginnen und Zeugen werden unter der Telefonnummer 0 61 96 / 20 73-0 entgegengenommen. red