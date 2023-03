Neuer Standort für Musikschule

Teilen

Einrichtung soll mehr Platz an der Sulzbacher Straße erhalten

Eschborn - Traurig ist es, das sich zehn Jahre nichts bewegt hat“, findet der FDP-Fraktionsvorsitzende Christoph Ackermann, und auch die SPD sprach von einem Jahrzehnt des Stillstandes. Keiner habe es in all den Jahren hinbekommen, das Projekt in die Tat umzusetzen, bemerkte CDU-Mann Christian Oberlis. Wobei in der ganzen Debatte nicht so richtig deutlich wurde, warum es keine Fortschritte gegeben hat.

Die Rede ist von der Eschborner Musikschule. Die hat seit vielen Jahren ein Raumproblem, das ist bekannt, und es wurden auch schon die verschiedensten Standorte diskutiert. Sogar ein Grundstück hatte die Stadt angekauft, am Ortsausgang in Richtung Kronberg, schon auf der Gemarkung der Nachbarstadt gelegen. Aus diesem Projekt wurde aber nichts, dafür spitzte sich die Lage zu. Wie Bernhard Veeck (SPD) in der Stadtverordnetenversammlung zu berichten wusste, denkt die Musikschule schon über einen Aufnahmestop für einzelne Instrumente nach. Ganz schnell wird zusätzlicher Platz nicht geschaffen, aber es gibt wieder eine gewisse Perspektive. Einmütig entschied sich die Stadtverordnetenversammlung auf Vorschlag der FDP dafür, an einem längst ausgesuchten Grundstück auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei an der Sulzbacher Straße festzuhalten und das Vorhaben in Angriff zu nehmen. Die SPD hatte die Debatte mit dem Vorschlag ausgelöst, dieses und andere Grundstücke auf ihre Tauglichkeit hin zu überprüfen, aber auch die SPD war damit einverstanden, ohne weitere Prüfung an dem Standort festzuhalten.

Das Grundstück liege in der Nähe des Bahnhofes und sei überhaupt verkehrsmäßig gut angebunden, strich Ackermann die Vorzüge des Standortes hinaus. Auch das sich gleich nebenan eine Schule befinde, ist aus seiner Sicht ein Vorteil. Dies eröffne Spielräume für eine bessere Zusammenarbeit zwischen Schule und Musikschule. Positiv bewertete unter anderem der Grünen-Stadtverordnete Christian Schneider, dass in diesem Bereich außerdem auch Wohnungen geschaffen werden sollten.

Überhaupt bekundeten nach der Beschlussfassung CDU und Grüne ihre Zufriedenheit mit der Entscheidung. „Die CDU-Fraktion möchte damit ein Zeichen setzen, dass die musische Erziehung für uns einen hohen Stellenwert hat“, so Oberlis. „Mit klaren Bekenntnissen in unseren Wahlprogrammen haben wir uns deshalb von Anfang an als enger Partner an der Seite der Musikschule gesehen.“ Auch Regine Seidel (FWE) hatte darauf hingewiesen, dass eine neue Musikschule Bestandteil des Wahlprogrammes ihrer Wählergemeinschaft gewesen sei. Nun legten die Grünen nach. Ein entscheidendes Kriterium sei die gute Erreichbarkeit auch von den Nachbarorten her. Weiter gehe es nun mit der Offenlegung des Bebauungsplanes. bt