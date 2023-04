Neue Führung bei den Grünen

Blomberg gibt Fraktionsvorsitz ab

Eschborn - Der Vorsitzende der Eschborner Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, Joachim Blomberg, hat sein Amt an Ute Ebert und Stefan Henschel übergeben. Im Rahmen einer Klausurtagung am 22. April erhielten die beiden Kandidierenden die einstimmige Unterstützung von der Fraktion.

Ute Ebert ist seit vielen Jahren im Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen engagiert und setzt sich besonders für die Themen Umweltschutz und Klimaschutz ein, so die Grünen.

Stefan Henschel ist in der Eschborner Wirtschaft tätig und bringe seine Expertise im Bereich Finanzen, ökologische Stadt-, Wirtschaft- und Verkehrsentwicklung in die Fraktion ein, heißt es in der Pressemitteilung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Nachdem Joachim Blomberg die Fraktion der Grünen gerade während der Corona-Pandemie durch anspruchsvolle Themen manövriert habe, wollen die neuen Fraktionsvorsitzenden nun ihre Arbeit in diesem Sinne fortführen. Es sei ihnen ein großes Anliegen, Eschborn noch grüner und lebenswerter zu gestalten, betont Stefan Henschel. jma