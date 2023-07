Magistrat plant Unterkunft für Geflüchtete

Teilen

Platz für bis zu 40 Personen

Eschborn - Der Magistrat der Stadt will neben dem Eschborner Friedhof eine Unterkunft für Geflüchtete und nicht anerkannte Asylbewerberinnen und -bewerber einrichten lassen. Das teilte die Stadtverwaltung gestern mit. Eine Prüfung des Grundstücks durch den Fachbereich für Planen und Bauen, die die Stadtverordnetenversammlung im Mai 2022 in Auftrag gegeben hatte, habe ergeben, dass zumindest für einen zunächst befristeten Zeitraum bis Ende 2027 die Einrichtung einer solchen Unterkunft auf dem Gelände möglich ist.

Nun müssen noch die Stadtverordneten dem Projekt zustimmen. Die Parlamentarier erhalten das Ergebnis der Überprüfung zur Kenntnis und sollen in ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause über die mögliche Umsetzung des Projekts entscheiden.

„Die Unterbringung soll eingeschossig in Containerbauweise errichtet werden und bis zu 40 Personen Platz bieten“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Sie soll aus zwei Bauteilen bestehen: einem reinen Wohnbereich und einer Wohneinheit, an die sich Sozial- und Technikräume anschließen. Alle Wohneinheiten sollen gleichermaßen für Familien und Einzelpersonen geeignet sein.“

Der reine Wohnbereich soll laut Planung für 32 Personen in vier Wohneinheiten bewohnt werden können. Die Wohneinheiten bestünden jeweils aus vier Zimmern, Küche, Bad, WC und Flur. Der kombinierte Bereich umfasse neben einer Wohneinheit mit der gleichen Ausstattung, in der acht Personen wohnen können, auch einen Waschraum, einen Gemeinschaftsraum zur gemeinsamen Nutzung durch die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft, Verwaltungsräume für Hausmeister und Sozialarbeiter sowie einen Technikraum.

Zusätzlich seien zwei weitere kleine Baukörper zur Unterstellung von Fahrrädern und zur Unterbringung der Mülltonnen geplant. red