Kein Platz für einen Zirkus

Gastspiel auf privatem Grundstück ist Eingriff in die Natur

Eschborn - Es sei keineswegs so, dass ein Zirkus in Eschborn nicht gewünscht sei, betont die Pressestelle der Stadt. Sondern es gebe bedauerlicherweise einfach keine Möglichkeit, einen passenden Standort anzubieten. Ein passender Standort, das ist nach Überzeugung der Behörden jedenfalls nicht das Grundstück zwischen dem Notfallzentrum und dem Friedhof. Die Fläche befindet sich in Privatbesitz, und dort gastierte bis zum vergangenen Wochenende der Zirkus Alberti.

Mutmaßlich wird sich das aber nicht wiederholen. Denn planungsrechtlich ist diese Fläche Außenbereich. Und im Außenbereich darf nicht nur nicht gebaut werden, wenn es keine Ausnahmegenehmigung gibt, die im Amtsdeutsch Privilegierung heißt. Sondern es dürfen dort auch keine Zirkusgastspiele stattfinden.

Für den Main-Taunus-Kreis ist der Aufbau eines Zirkuszeltes eine Maßnahme, und zwar eine, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz einen Eingriff in Natur und Landschaft darstellt. Dafür brauche man eine Genehmigung, eine solche gebe es aber nicht, und eine solche könne auch nicht in Aussicht gestellt werden, schrieb das Bau- und Umweltamt der Grundstückseigentümerin. Auch die Versorgung mit Wasser und die Entsorgung des Abwassers seien nicht gesichert, heißt es noch - und man behält sich ein Ordnungswidrigkeitsverfahren vor.

Das hätte schon im vergangenen Jahr passieren können, als der Zirkus Alberti auf der gleichen Wiese gastierte. Damals sei das Gastspiel aber noch geduldet worden, weil die rechtliche Prüfung noch ausstand, teilt die Stadt nun mit.

„Froh, eine Fläche gefunden zu haben“

Jetzt aber wurde dem Kreis der Vorgang angezeigt. Die Stadt hat auch den Antrag auf Plakatierung nicht genehmigt und aus Sicherheitsgründen auch nicht erlaubt, dass der Zirkus Strom aus dem Notfallzentrum bekommt. Zum Handeln fühlte sich die Stadt nach eigener Darstellung auch durch Beschwerden aus der Bürgerschaft ermuntert.

Nadja Frank, die Sprecherin des Zirkus, will das so nicht akzeptieren. „Wir verlassen den Platz so, wie wir ihn vorgefunden haben“, betont sie. Der Eingriff in Natur und Landschaft wäre demnach nur vorübergehend. Die Resonanz in Eschborn sei sehr gut gewesen, viele Besucher aus dem vergangenen Jahr seien wiedergekommen, berichtet sie. „Wir waren froh, die Fläche gefunden zu haben“, so Zirkus-Moderatorin Nadja Frank. „Unsere Existenz hängt doch davon ab.“

Immerhin gebe es den Zirkus Alberti nunmehr in neunter Generation; seit dem vergangenen Februar gehöre Zirkus allgemein zum immateriellen Kulturerbe. Das Zirkuszelt sei auch ein Ort, an dem Generationen zusammen kämen, gibt sie zu bedenken. Aber Eschborn sei kein Einzelfall. Am liebsten gastiere man auf öffentlichen Flächen, so Frank. Aber viele Festplätze seien verschwunden, würden bebaut oder zu anderen Zwecken genutzt. Das gilt auch für Eschborn - dort befindet sich seit Juni 2020 ein Auslaufplatz für Hunde. Der erfreut sich großer Beliebtheit und wurde 2022 zur Dauereinrichtung umgewandelt. Nur einen Platz für einen Zirkus gibt es offenbar nicht mehr.