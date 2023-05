„Ja“ zu Radschnellweg mit zwei „Achsen“

Teilen

Bessere Anbindung nach Frankfurt und in Taunuskommunen geplant / 2,2 Millionen Euro Kosten für die Stadt

Eschborn - Wer aus Steinbach mit dem Fahrrad nach Frankfurt fahren möchte, der berührt nicht das Eschborner Stadtgebiet, sondern passiert die Gemarkung nur für einige hundert Meter ganz am östlichen Rand. Trotzdem wird in der Stadt am Westerbach nicht bezweifelt, dass eine Beteiligung am Radschnellweg zwischen Frankfurt und Friedrichsdorf eine sinnvolle Sache ist. Einstimmig hat daher die Stadtverordnetenversammlung einer Vereinbarung zwischen der Stadt, dem Regionalverband und anderen beteiligten Kommunen über Bau und Planung dieses Weges jetzt zugestimmt. Die Rede ist vom Radschnellweg 5, der von Frankfurt über Eschborn, Steinbach, Oberursel und Bad Homburg nach Friedrichsdorf führen soll. Es geht dabei nicht nur um eine Strecke in die Mainmetropole, sondern auch um eine Verbindung der am Taunusrand gelegenen Kommunen untereinander. Schon 2019 hatte eine Potenzialanalyse ergeben, dass der Nutzen dieses Weges den Aufwand rechtfertigt. Im Jahr darauf hatte eine Machbarkeitsstudie bestätigt, dass das Projekt umsetzbar wäre.

Die jetzige Vereinbarung über Bau und Planung des Weges ist der nächste Schritt. Wie es in der Vorlage des Magistrats für die Stadtverordnetenversammlung heißt, sollen in der Planung die Themen Nachhaltigkeit sowie der Natur- und Artenschutz sowie alle anderen Interessen berücksichtigt werden, die von dem Projekt betroffen sind. Genannt werden auch örtliche Interessen- und Wirtschaftsverbände.

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei der Landwirtschaft. Die Bauern tendieren zu einer kritischen Haltung gegenüber allen Projekten, die zum Verlust landwirtschaftlicher Flächen führen. Das dürfte auch für die Radschnellwege gelten, bei denen es sich keineswegs nur um asphaltierte Feldwege handelt. In der Präambel der Vereinbarung werden sie als „Premiumprodukt für den Radverkehr“ bezeichnet, auf denen der Radler auch durch ihre Breite schnell vorankommen kann. Aber: Je breiter der Weg, umso mehr Fläche wird verbraucht.

Zu den Besonderheiten auf Eschborner Gebiet gehört, dass der Weg sich gabelt, wo er von Steinbach her die Gemarkungsgrenze überquert. Ein Ast führt in Richtung Frankfurt, um unweit der Raststätte „Taunusblick“ die Autobahn zu unterqueren. Diese Strecke bildet die direkte Verbindung von Steinbach nach Frankfurt. Der zweite Ast führt zum Bahnhof Eschborn-Süd im Gewerbegebiet. Über ihn gelangen die Radfahrer von Eschborn aus in die Nachbarorte. Ebenfalls von Eschborn-Süd aus gibt es noch eine Strecke nach Frankfurt, die in Rödelheim auf die Hauptstrecke trifft. Auf diese Weise wird die Kommune in beide Richtungen durch je eine Abzweigung an den Radschnellweg angebunden.

Die Stadt beziffert die weiteren Planungskosten alleine für Eschborn auf knapp 22 000 Euro. Der Bau selbst wird nur für den Eschborner Teil auf 2,2 Millionen Euro kalkuliert. Man rechnet aber damit, dass davon der Regionalverband 70 Prozent übernimmt. Keine Angaben gibt es dazu, wann der Weg realisiert werden soll.