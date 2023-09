In Sachen Hundesteuer klemmt es noch

Teilen

Sehen sie schon das Ende der Hundesteuer? fnp © Fnp

Auswertung liegt noch nicht vor / FDP ist für Abschaffung

Eschborn - Werden die Hundebesitzer in der Stadt auch künftig eine Steuer für ihre Vierbeiner bezahlen müssen, oder wird diese Abgabe wieder abgeschafft? Die meisten Parteien haben dazu in der Vergangenheit schon einmal Meinungen geäußert, möchten aber nicht entscheiden, ohne handfeste Fakten zu kennen. Deshalb wurde im Januar vergangenen Jahres beschlossen, die bisherigen Erfahrungen mit der Hundesteuer auszuwerten.

Die geforderte Auswertung liegt allerdings immer noch nicht vor, was nun die FDP auf den Plan ruft. Im März habe der Bürgermeister angekündigt, die Evaluierung sei für die letzte Sitzung des Parlaments vor der Sommerpause angestrebt. Daraus sei aber nichts geworden, monieren die Liberalen. Ob es ein weiteres Jahr mit Hundesteuer geben müsse, fragt die FDP in einer Pressemitteilung - die Liberalen lehnen diese Steuer bekanntlich ab. Lange soll es nun aber nicht mehr dauern. „Wir liegen in den letzten Zügen“, berichtet Bürgermeister Adnan Shaikh (CDU) auf Anfrage dieser Zeitung zum Thema. Nach Möglichkeit sollten die Ergebnisse der Evaluierung den Stadtverordneten in der kommenden Sitzungsrunde mitgeteilt werden. Diese beginnt am 19. September. Und wenn dies nicht klappt, sollen die Parlamentarier auch nicht bis in den November warten müssen, sondern zwischendurch informiert werden.

Shaikh begründet die Verzögerungen mit anderen wichtigen Themen, um die sich die Verwaltung zu kümmern habe. In erster Linie ist das der Haushaltsplan für das kommende Jahr, der demnächst diskutiert werden soll. Außerdem habe es Krankheitsfälle unter den Mitarbeitern gegeben, und im Sommerurlaub waren viele Rathausbedienstete auch. Was bei der Auswertung herausgekommen ist, dazu sagt der Bürgermeister nichts - auch in Eschborn ist es üblich, dass in solchen Fällen immer zuerst die Stadtverordneten informiert werden.

Dabei lässt die FDP jetzt schon erkennen, dass sie unabhängig von den Ergebnissen wohl an ihrer Argumentation gegen die Hundesteuer festhalten wird. 80 000 Euro betrügen die Einnahmen, wissen die Liberalen und bezeichnen dies bei einem Gesamthaushalt von weit über 200 Millionen Euro als einen zu vernachlässigenden Betrag. Zumal von den Einnahmen ja auch noch die Personal- und Sachausgaben abgezogen werden müssten.

Die Mehrheit aus SPD, Grünen, Linken und Freien Wählern habe bei der Einführung der Hundesteuer auch die soziale Komponente ignoriert, kritisiert die FDP. Haustiere, insbesondere Hunde, ermöglichten es vielen Kindern von klein auf, den respektvollen Umgang mit Kindern zu erlernen. „Ferner sind Hunde für viele Senioren ein treuer Begleiter und geben oftmals sozialen Halt“, heißt es dazu in einer Erklärung der FDP. Für die Freidemokraten ist es daher nicht angemessen, die Kosten für Futter, Pflege, Tierarzt und Versicherung durch eine Steuer noch weiter in die Höhe zu treiben.