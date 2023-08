Gifte gefährden Gartenschläfer

BUND und Stadt rufen zum Verzicht auf

Eschborn - In den vergangenen Jahren gingen immer wieder Meldungen beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Stadt Eschborn über tote Gartenschläfer im Stadtgebiet ein. In einem besonders drastischen Fall fand ein aufmerksamer Bürger die sterbenden oder bereits verstorbenen Tiere unter einer Hecke, teilen BUND und Stadt in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

Aufgrund der Auffindesituation liege noch in weiteren Fällen die Vermutung nahe, dass sich die Tiere vermutlich durch Nagergifte, sogenannte Rodentizide, vergiftet hätten. „Als Nagetier und Allesfresser ist der Gartenschläfer gleichermaßen wie Ratten und Mäuse von Nagergiften betroffen. Werden sie aufgenommen, verenden die Tiere qualvoll. Bei einer Rote-Liste-Art wie dem Gartenschläfer ist das tragisch, da jedes Individuum für den Erhalt der Art wichtig ist“, erklärt Susanne Steib, Koordinatorin des Projekts „Spurensuche Gartenschläfer“ beim hessischen BUND.

Um weitere Verluste unter den Gartenschläfern zu vermeiden, rufen der BUND und die Stadt die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, den Einsatz von Rattengift im privaten Gebrauch möglichst zu unterlassen. „Wir sind sehr stolz darauf, dass sich diese besondere Tierart in unserer Stadt wohlfühlt und möchten alles dafür tun, dass es so bleibt“, so Bärbel Grade, Erste Stadträtin der Stadt und zuständige Dezernentin für Landschafts- und Naturschutz. Durch vorbeugende Maßnahmen könne die Ansiedlung von Ratten verhindert werden. Zum Beispiel sollten Vögel und andere Tiere nicht übermäßig gefüttert werden, um keine Schadnager anzulocken.

Zudem sollten Essensreste nicht über den Abfluss entsorgt und für die Müllentsorgung geschlossene Behälter verwendet werden. „Wenn alle mithelfen, können wir als Stadt einen wichtigen Beitrag zum Schutz des Gartenschläfers leisten“, betont Grade. Bei Fragen können sich die Bürgerinnen und Bürger unter 0 61 96 / 4 90-2 10 oder per E-Mail: ordnung@eschborn.de an das städtische Ordnungsamt wenden. red