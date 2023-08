Geschätzt und dennoch geschasst

Protest gegen Geschäftsaufgabe der IT-Dienstleister Experis IT Services und Experis Field Services

Eschborn - Nachhaltige, sinnvolle Beschäftigung kann die Welt verändern: Das ist einer der Kernsätze der Experis-Philosophie.“ So steht es auf der Unternehmenswebsite des IT-Dienstleisters, der seit 2016 zur Manpower Group gehört. Im Untermenü „Soziale Verantwortung“. Nur: Der Mutterkonzern will die Geschäfte der IT-Dienstleister Experis IT Services und Experis Field Services spätestens zum Jahresende einstellen. Experis soll lediglich als Personaldienstleister im IT-Bereich weiterbestehen - dem Hauptgeschäft von Manpower.

Allein in Eschborn stehen 95 Arbeitsplätze auf der Kippe, bundesweit sind es 460. Hört man sich bei den Beschäftigten um, klingen die Worte auf der Website - die nach wie vor um Kunden buhlt - schal. „Der Manpower-Konzern bezeichnet sich selbst öffentlichkeitswirksam als ,most ethical company‘. Die Mitarbeiter erkennen einen deutlichen Widerspruch zwischen der Außendarstellung und dem internen Umgang mit den Beschäftigten“, schreiben sie in einer Mitteilung. Mit der Übernahme 2016 habe sich Manpower das IT-Service-Geschäft als ein zweites Standbein neben der Arbeitnehmerüberlassung schaffen wollen. Nun wolle der Konzern, „ferngesteuert aus den USA“, nichts mehr davon wissen und die Mitarbeiter so kostengünstig wie möglich entlassen. Sie seien es, die jetzt für das fehlgeschlagene Experiment bluten sollen, heißt es in der Erklärung weiter.

Verhindern kann man die Schließung wohl nicht mehr. Bei Manpower heißt es, dass seit 2016 nur Verluste erwirtschaftet wurden und die Einstellung des Geschäftsbetriebs die einzig mögliche Option sei. Ein Beschluss der Gesellschafter liege vor. Die Mitarbeiter kämpfen jedoch gegen ein „hartes und schnelles Ende für alle zu einem möglichst günstigen Preis“, wie es die IG Metall formuliert. Die im Raum stehenden Abfindungen lägen weit unterhalb solcher Zusagen oder Zahlungen in der Vergangenheit.

Arbeit, Engagement und Fachwissen der Mitarbeiter im Kundeneinsatz würden von diesen sehr geschätzt, sagen die Beschäftigten. Aus ihrer Sicht gäbe es Möglichkeiten einer Anschlussbeschäftigung. Doch der Arbeitgeber bemühe sich stattdessen, die teilweise noch deutlich länger laufenden Kundenverträge vorzeitig zu beenden, berichtet Volker Müller, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats. Die Mitarbeiter protestierten gestern am Firmensitz in der Frankfurter Straße gegen dieses Gebaren und forderten vor der für heute angesetzten nächsten Verhandlungsrunde zwischen Arbeitgeber, Gesamtbetriebsrat und der IG Metall mehr Fairness ein. In den Gesprächen zeige sich die Gegenseite von einer unnachgiebigen Seite, sagt Christian Egner, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall und Mitglied der Verhandlungskommission. „Es wird mit allen Mitteln versucht, die Verhandlungskommission des Gesamtbetriebsrats zu einem schnellen Abschluss eines Interessenausgleichs und Sozialplans zu bewegen“, so Egner:

Müller sieht das ähnlich. Beschäftigte und Betriebsräte hätten in den letzten Jahren wiederholt versucht, mit der Geschäftsführung neue Geschäftsfelder zu finden, um das Unternehmen zukunftsfest zu machen. „Diese Ideen wurden vom Management nicht ernst genommen.“ Auch nach der erstmaligen Berichterstattung dieser Zeitung habe der Arbeitgeber keinerlei Gespräch mit den Mitarbeitern gesucht, sagt er auf Nachfrage. Der Kommunikationskanal in die andere Richtung funktionierte gestern: Die lauten Rufe: „Wir wollen Fairness!“ dürften wohl in allen 13 Stockwerken des Bürogebäudes gut zu hören gewesen sein.