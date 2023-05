Faszination Musik gemeinsam erleben

Teilen

Das Format „Live & Jam“ des Eschborn K feiert zehnjähriges Bestehen

Eschborn - Musiker wollen auf der Bühne stehen, erzählt Hennes Peter, Kurator des „Live & Jam“ und selbst passionierter Jazz-Musiker. Und genau hierfür sollte eine Plattform geschaffen werden. Angefangen habe alles weniger professionell im Jahr 2013 mit einer Initiative Manfred Reicherts für einen Stammtisch für Musiker, heißt es in einer Ankündigung des Eschborn K. Zu Beginn habe der Stammtisch wenig mit dem gemeinsam, was heute bei „Live & Jam“ passiert. So seien es ausschließlich Amateure gewesen, die die Bühne des Eschborn K bespielt haben. Dies sei jedoch noch nicht die ideale Lösung gewesen, so Peter.

„Wir wollten professionellen Jazz machen“ erklärt der Musiker. Es entstand die Idee, professionelle Bands einzuladen. Im Laufe der Zeit waren so bekannte Jazzmusiker wie der deutsche Trompeter und Komponist Axel Schlosser und Jazzklarinettist und -saxophonist Oliver Leicht, unter anderem bekannt durch die hr-Big Band, zu Besuch. Und in diesem Jahr feiert das Format „Live & Jam“ des Eschborn K sein zehnjähriges Bestehen.

Über die Jahre entwickelte sich die Idee hin zu dem Format „Faszination Musik“, das seit dem Jahr 2018 offiziell unter dem Namen „Live & Jam“ bekannt ist. Bei den Soul-Jam Sessions solle die Begeisterung für Jazz bei Jung und Alt geweckt werden. Nicht nur in der Rhein-Main Region ist das Format bekannt.

Wichtig sei es den Organisatoren dabei, auch ein junges Publikum anzusprechen. Denn Jazz biete einen „großen Malkasten“ voller Möglichkeiten, so der Kurator. Auch die soziale und offenherzige Kultur des Jazz biete viel Freiraum zum Experimentieren und Ausprobieren.

Nun lädt der Verein zur Jubiläums-Session am Sonntag, 21. Mai, um 19.30 im Saal des Eschborn K, Jahnstraße 3, ein. Moderiert von Hennes Peter ist der Abend in zwei Teile gegliedert. Zu Beginn eröffnet die eingeladene Band den Abend. Diesen Monat werden Chris Rücker (Kontrabass, E-Bass), Christoph Aupperle (Klavier, Vibraphon), Savas Bayrak (Saxophon), Julian Kessler (Gitarre) und Stefan Schulz-Anker (Schlagzeug, Percussion) die Gäste musikalisch einstimmen. Danach folgt die offene Jam-Session. jma