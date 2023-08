Experis will Geschäftsbetrieb aufgeben

95 Mitarbeiter in der Stadt betroffen / Kritik von Gewerkschaft und Betriebsrat

Eschborn - IT-Fachleute sind gesucht, wer seinen Job verliert, der findet also schnell und problemlos etwas Neues - könnte man meinen. Dem ist aber nicht so, sagt Volker Müller, Vorsitzender des Betriebsrates beim IT-Dienstleister Experis. Wer sich zum Beispiel bei dieser Firma lange um einen Kunden und seine Computertechnik gekümmert hat, der ist mit neueren Entwicklungen oft gar nicht mehr so vertraut. Das trifft besonders ältere Mitarbeiter. Denn wer neues Personal einstellt, der möchte zumeist junge Kollegen, die genau auf der Höhe der technischen Entwicklung sind.

Viele der etwa 460 Mitarbeiter der Experis IT Services stehen vor diesem Problem, alleine 95 in Eschborn, dem zweitgrößten Standort und dem Firmensitz von Experis in Deutschland. Das Unternehmen gehört zur Manpower Group, und diese hat entschieden, den Geschäftsbetrieb einzustellen. Das hätte aus Sicht von Gewerkschaft und Betriebsrat nicht sein müssen.

Manpower ist einer der drei größten Personaldienstleister weltweit, Kerngeschäft ist neben der Personalvermittlung die Leiharbeit. Experis wurde im Jahre 2016 übernommen, um das Geschäftsfeld zu erschließen, Unternehmen bei der Digitalisierung zu übernehmen. Das hat aber nicht funktioniert. Wie die Manpower-Pressestelle mitgeteilt hat, wurden seit 2016 nur Verluste erwirtschaftet. Die Einstellung des Geschäftsbetriebes sei die einzig mögliche Option, heißt es.

Nach Einschätzung von Betriebsratschef Müller hätte es so weit nicht kommen müssen. Wiederholt habe man die Geschäftsführung aufgefordert, mehr Personal in den Vertrieb zu stecken, um neue Auftraggeber zu gewinnen. Das sei aber nicht passiert, alte Aufträge aber liefen nach und nach aus. „Das Experiment ist gescheitert“, fasst Müller zusammen.

Wenn aber schon ein Schlussstrich gezogen werden solle, müsse das in geordneter Form verlaufen. Der Betriebsrat und die Mitarbeiter müssten informiert werden, welche Aufträge zu welchen Zeitpunkten ausliefen und welche Mitarbeiter wann gehen müssten. So laufe es aber nicht. „Die wollen einen billigen Sozialplan“, sagt auch IG-Metall-Sprecher Michael Erhard. Zum Thema der Abfindungen äußert sich Manpower aber gar nicht. Derzeit würden die Einzelheiten der Betriebsschließung in enger Abstimmung mit den Betriebsräten erarbeitet, heißt es. „Selbstverständlich werden dabei alle Mitbestimmungs- und Arbeitnehmerrechte respektiert.“ Die Gewerkschaft sieht das anders.

Zum Zeitplan teilt das Unternehmen mit, der Betrieb solle so schnell wie möglich eingestellt werden, spätestens bis zum Jahresende. Beginnen soll die Einstellung spätestens im November. Nach dem Jahreswechsel gebe es nur noch Rest- und Übergabearbeiten zu erledigen.