Eine Speerspitze der Digitalisierung

Das Unternehmen German Edge Cloud setzt auf Datenschutz und Sicherheit

Eschborn - Das Gewerbegebiet Süd ist ein Kosmos für sich. Neben Großkonzernen haben auch kleinere, hochinnovative Unternehmen wie German Edge Cloud (GEC) ihren Sitz dort. German Edge Cloud? Der Name ist den wenigsten geläufig, sofern sie nicht vom IT-Fach sind. Und doch wird hier fleißig an der Gegenwart und Zukunft der Digitalisierung gestrickt. Dazu muss man wissen: Ohne Clouddienste läuft heute so gut wie nichts mehr. Damit werden Dienste beschrieben, die nicht auf dem eigenen Rechner, sondern in einem Rechenzentrum laufen und auf die via Internet zugegriffen wird.

Ein gutes Beispiel dafür ist das hessische Schulportal als digitale Lern- und Arbeitsplattform für Lehrer und Schüler. GEC betreibt nicht nur die Cloud-Infrastruktur, das technische Rückgrat des Portals. Das Unternehmen erhielt vom Kultusministerium auch den Auftrag, die Videoplattform Big Blue Button einzubinden. Nicht ohne Grund: Sowohl die dominierenden Cloud-Anbieter als auch die am weitesten verbreiteten Videokonferenzsysteme kommen aus den USA, wo der Datenschutz laxer gehandhabt wird. Grundsätzlich betrifft dieses Thema aber jeden, der beispielsweise im Internet einkauft, Apps benutzt oder Fotos bei einem Online-Dienst hoch lädt.

Mindestens ebenso wichtig wie der Datenschutz und unmittelbar damit verbunden ist für Dr. Sebastian Ritz, Geschäftsführer Edge & Cloud bei GEC, die Datensouveränität. Damit ist die Kontrolle über Daten und ihre Erhebung, Speicherung und Verarbeitung gemeint. Wie soll das gehen, wenn sie in den USA oder sonstwo gespeichert und verarbeitet werden?

„Europa hat die Schlacht der großen Cloud-Provider verloren“, resümiert er die Entwicklung der vergangenen Jahre. Es dominieren Amazon Web Services, Microsoft Azure und die Google Cloud Plattform. GEC erkennt den Nutzen solcher Anbieter an. „Wir wollen aber für bewussten Einsatz sensibilisieren und Alternativen aufzeigen“, sagt Supriyo Bhattacharya, Director Sales Cloud & Edge bei GEC. Das führt zum zweiten großen Geschäftsfeld neben dem Edge Computing, das GEC von Anfang an mitgeprägt hat und das heute ein großes Thema im Markt ist.

CLOUD-DIENSTLEISTER Der Geschäftsbereich Cloud & Edge der German Edge Cloud (GEC) hat seine Wurzeln in einem Projektteam der Deutschen Bank. Seine Arbeit mündete in die sogenannte „Frankfurt Cloud“: Ziel war der Aufbau einer regionalen Cloud-Infrastruktur, über die seit 2010 Forschungsanwendungen der Universität Frankfurt liefen. Nachdem die ersten Gehversuche erfolgreich waren, gründete sich aus dem Projekt heraus das Start-up Innovo Cloud, zu deren Geschäftsführern unter anderem Dr. Sebastian Ritz und Hermann-Josef Lamberti, bis 2012 Vorstandsmitglied der Deutschen Bank, zählten. Ziel war die Schaffung eines Cloud-Dienstleisters mit besonderem Augenmerk auf Datenschutz und Sicherheit. Bereits damals arbeitete man mit Rittal zusammen, einem führenden System-anbieter für Schaltschränke, Stromverteilung, Klimatisierung, IT-Infrastruktur sowie Software & Service. 2016 beteiligte sich die Friedhelm Loh Group, zu der Rittal gehört, an Innovo Cloud. 2018 erwarb sie das Unternehmen ganz. In der Unternehmensgruppe ist die German Edge Cloud mit den Geschäftsbereichen Cloud & Edge und Digital Industrial Solutions gewachsen. In Eschborn arbeiten die Spezialisten für Edge- und Cloudsysteme für datensensitive Unternehmen. Die Friedhelm Loh Group beschäftigt weltweit über 12 000 Mitarbeiter und erzielte 2022 einen Umsatz von drei Milliarden Euro. dsc

Arbeit an Zukunftsthemen

„Edge Computing bedeutet im Grunde nichts anderes, als die Cloud dort aufzubauen, wo die Daten entstehen.“ Das kann direkt an Ort und Stelle in einem kleinen Edge-Rechenzentrum sein oder in unmittelbarer Nähe, beispielsweise im Serverraum der Kunden oder in einem nahe gelegenen Rechenzentrum. Es mag verwundern, wenn Ritz sagt: „Cloud hat auch eine physische Präsenz.“ Aber viele Geschäftsführer haben ein sichereres Gefühl, wenn sie die Speicher und Server, die „ihre“ Daten verarbeiten, mit eigenen Augen sehen können.

Ganz abgesehen davon, dass viele Unternehmen auf die Echtzeitverarbeitung ihrer Daten angewiesen sind. Für sie können schon Verzögerungen von Millisekunden beim Transfer über große Distanzen einen entscheidenden Nachteil bedeuten. Beim Edge Computing sei das Rennen noch offen: „Wenn wir das Thema besetzen, stärken wir die digitale Souveränität und Europa als Cloud-Standort.“

Dass GEC sein Geschäft mit Edge und Cloud von zwei Büroetagen in Eschborn aus steuert, hat nicht nur historische Gründe (siehe Box). Einen weiteren sieht man, wenn man vom fünften Stock in der Düsseldorfer Straße aus dem Fenster blickt. Im Rhein-Main-Gebiet siedelten und siedeln sich zahlreiche Rechenzentren an. Mit dem Frankfurter De-Cix befindet sich außerdem einer der weltweit größten Internet-Knotenpunkte in der Nähe. Das zieht weitere Technik an, aber auch Menschen? Schließlich ist der Mangel an IT-Fachkräften schon seit langer Zeit Gegenstand politischer und wirtschaftlicher Diskussionen. „Die Region ist interessant, wir haben eine junge Firmenkultur und wir arbeiten an Zukunftsthemen. Das ist für viele attraktiv“, sagen Ritz und Bhattacharya. Einerseits. Andererseits sei die Rekrutierung von neuem Personal herausfordernd, da der Bedarf insgesamt groß ist und das Unternehmen wächst. Wer weiß, vielleicht war beim Girls’ Day Ende April, an dem sich auch GEC beteiligt hat, die eine oder andere künftige Mitarbeiterin dabei?