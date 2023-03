Duo stiehlt Handtasche

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Eschborn - Zwei kindlich bis jugendlich aussehende Täter haben am Freitag einer Seniorin ihre Handtasche gestohlen. Im Rahmen einer Fahndung der Polizei konnten „zwei Jugendliche angetroffen werden, wobei derzeit noch unklar ist, ob es sich bei diesen um die Tatverdächtigen handelt“, so die Polizei. Um 12.30 Uhr ging die 87-jährige Geschädigte die Steinbacher Straße entlang, als just in dem Moment, als sie in die Falkensteiner Straße einbog, die zwei Täter auf sie zu rannten. Einer habe ihr die weiß-blaue Tasche vom Arm gerissen. Anschließend seien beide geflüchtet.

Sie beschrieb das Duo als zwölf bis 15 Jahre alt, knapp 1,60 Meter groß, südländisch aussehend mit dunklen Haaren und dunkler Bekleidung. Die alarmierte Polizei kontrollierte kurze Zeit später zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche in der Nähe des Tatortes, die auf die Beschreibung passte und deren Tatbeteiligung nun im Verlauf weiterer Ermittlungen abgeklärt werden muss.

Weitere Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 0 61 96 /96 95-0 zu melden. red