Beleuchtung lässt sich individuell steuern

Teilen

Turn- und Rasensportverein verfügt über moderne Flutlichtanlage und neuen Kunstrasen

Eschborn - Nein, eine spezielle Steuerung der Flutlichtanlage für den Fall, dass die Auswärtsmannschaft mit 6:0 führt, gibt es nicht. „Dann machen wir einfach alles aus“, sagt Alexander Seybold, Vorsitzender des TuRa Niederhöchstadt. Wobei Flutlicht und Kunstrasen zu einer sportlichen Aufwärtsentwicklung des Vereins beitragen sollen, so dass solche Ergebnisse auf der Sportanlage am Westerbach am besten gar nicht mehr vorkommen.

Die Frage nach der Steuerung der Flutlichtanlage ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, liegt aber nahe. Denn per Smartphone lässt sich die Beleuchtung ganz unterschiedlich steuern - für ein gewöhnliches Training braucht es weniger Licht als für ein Punktspiel. Und wenn es ein spezielles Torwarttraining geben soll, dann wird auch nur der Bereich um den „Kasten“ beleuchtet: weil mehr Licht mehr Energie verbraucht, weil die Lichtverschmutzung inzwischen überall ein Thema ist, und weil auch die Anwohner genervt sind, wenn Terrassen, Balkone und Schlafzimmer hell sind, wenn die Bewohner es nicht gebrauchen können.

Bei der offiziellen Übergabe der neuen Anlage durch Eschborns Bürgermeister Adnan Shaikh dominierte freilich die Freude über die neuen Möglichkeiten. Bisher gab es überhaupt kein Flutlicht auf der Anlage - wenn es zu dunkel wurde, war Schluss mit Training. Das hat sich schon geändert. Auf dem Platz wird jetzt fleißig gekickt.

Shaikh erinnert sich an ein Gespräch, das er mit Seybold im März des Jahres 2020 geführt hat. Es gebe viele Kinder auf den Wartelisten für die Mannschaften des Vereins, weil die Trainingsmöglichkeiten einfach sehr eingeschränkt seien, zumal heute mehr am Abend trainiert werden muss. Ohne Beleuchtung geht das aber nicht.

Für erhebliche Verbesserungen hat auch der neue Kunstrasen gesorgt. Der frühere Naturrasen hat es auf nicht viel mehr als 300 Betriebsstunden im Jahr gebracht, der Kunstrasen kann mehr als 1100 Stunden genutzt werden. Gut für die Fußballer, dass die Stadt ein solches Projekt finanzieren kann, ohne mit der Wimper zu zucken. Immerhin 1,7 Millionen Euro wurden ausgegeben.