Vier Verletzte und hoher Schaden

Zweimal aufgefahren

Eppstein - Vier Verletzte und Schaden von knapp 200 000 Euro: Das sind die Folgen zweier Unfälle, die sich auf der A 3 Richtung Frankfurt bei Eppstein ereignet haben. Am Samstag gegen 11 Uhr krachte es an einem Stauende. Dabei wurden zwei Menschen verletzt. Ein 32-Jähriger in einem Audi A3 hatte den Stau laut Polizei zu spät bemerkt. Er fuhr auf das Heck eines Mercedes., prallte dann noch gegen einen VW sowie einen weiteren Mercedes. Der Schaden: rund 80 000 Euro.

Bereits am Freitag gegen 15.30 Uhr gab es ebenfalls einen Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und zwei Verletzten. Ein 47-Jähriger war mit einem Audi SQ5 unterwegs, als der Verkehr stockte. Der 47-Jährige prallte gegen das Heck eines Audi A 3, der gegen einen Lexus und dieser gegen einen Toyota geschoben wurde. Schaden: 100 000 Euro. red