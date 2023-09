Viele Vorschläge für Sparkassenakademie

Zurzeit ist es recht ruhig rund um die Akademie. fürst © Fürst

Aktuell keine Gespräche, aber ein offener Brief der Anwohner, die verschiedene Nutzungsmöglichkeiten sehen

Eppstein - Wie geht es mit der Sparkassenakademie im Eppsteiner Stadtteil Vockenhausen weiter? Auf diese Frage gibt es immer noch keine Antworten. Mehr noch: Zwischen Stadt und der Eigentümerin GWE laufen derzeit auch keine Gespräche. Eine Neubebauung mit Wohnungen wird durch die gesamte Politik hinweg abgelehnt, und die Kommune hält derzeit auch nichts davon, das Gebäude für Verwaltungszwecke zu nutzen. Ein Kauf des Anwesens steht außerdem nicht zur Diskussion, erklärt Bürgermeister Alexander Simon in seiner Antwort auf einen neuen offenen Brief der Anwohner.

Dass die Stadt Eppstein überhaupt in Verhandlungen mit der GWH Wohnungsgesellschaft Hessen als Eigentümerin ein gewisses Gewicht hat, ist der Tatsache zu verdanken, dass der bestehende Bebauungsplan dort eine Bildungseinrichtung vorsieht. Die Anwohner hätten am liebsten, dass es dabei bleibt, viele in der Politik ebenso - aber die GWH räumt dem keine Chance ein. Die in Eppstein weithin gewünschte gymnasiale Oberstufe scheitert, weil der Main-Taunus-Kreis dies nicht möchte.

Anwohner gegen Wohnquartier 700+

Die Anwohner können sich offenbar auch vorstellen, die Stadtverwaltung dort unterzubringen, oder Arztpraxen beispielsweise. Dem kommt Bürgermeister Simon insoweit entgegen, dass er sich gegen eine Mononutzung ausspricht, also für eine Mischung von Nutzungen. Als Standort eines neuen Rathauses wird das Gelände aber als „nicht vorzugswürdig angesehen“, so Simon. Die GWH wolle das Gelände auch nicht verkaufen, sagt der Bürgermeister. Den Anwohnern wär es schon recht, käme das Gelände in städtischen Besitz, denn dann liefe erst recht nichts mehr gegen die Stadt. Aber dass die Kommune dafür das Geld nicht hat, das liegt auf der Hand.

Nach Einschätzung der GWH wiederum ist Wohnungsbau die einzig realistische Option für das Anwesen. Durch die Debatte geistert ein Konzept „Wohnquartier 700+“, das von den Anwohnern vehement abgelehnt wird. Bürgermeister Simon macht deutlich, dass es für die Stadt nicht vorstellbar sei, dort Wohnungen für 700 Menschen zu schaffen. Hauptargument ist, dass die Infrastruktur dafür nicht ausreicht, vor allem die Zufahrtsstraßen.

Irgendeine Bewegung bei dem Thema ist derzeit nicht festzustellen. Nach Auskunft von Simon gebe es derzeit keine Gespräche mit der GWH. „Es steht aktuell keine Entwicklung an“, so der Rathauschef. Im ersten Halbjahr war die Rede von einer Bürgerbefragung, damit weitere Ideen für die Zukunft des Geländes auf den Tisch kommen. Allerdings war davon seitdem nichts mehr zu hören.

Die Anwohner lassen in einem offenen Brief an den Bürgermeister erkennen, dass sie ohnehin nicht viel von der Idee halten. Einzelinteressen könnten dabei eine falsche Gewichtung und eine zu hohe Bedeutung erhalten, lautet die Befürchtung. Allenfalls ein Gesamtkonzept eigne sich für eine Bürgerbefragung, heißt es. Dieses Konzept müsse aber ein Nebeneinander verschiedener Nutzungen beinhalten, findet die Initiative der Nachbarn - und in dem Punkt ist sie sich auch mit dem Bürgermeister einig.