Stadt rät zu Brücken-Abriss

Die Fußgängerbrücke über die B 455 ist nicht barrierefrei, marode und derzeit gesperrt. Laut Stadt ist sie kaum noch zu retten. privat © privat

B455-Übergang bleibt gesperrt / Neubau für über sechs Millionen Euro

Eppstein - Die Stadt schlägt nach einer ersten umfangreichen Untersuchung vor, die Fußgängerbrücke über die B 455 und den Schwarzbach abreißen und zu lassen und nicht wieder neu aufzubauen. Das wird zentrales Thema in der gemeinsamen Sitzung des Ortsbeirats Eppstein sowie des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt für Dienstag, 4. Juli, um 19 Uhr im Rathaus I, Hauptstraße 99. Dann sind auch Gutachter anwesend. Der Ausschuss tagt im Anschluss ab 19.30 Uhr dann zu anderen Themen ebenso öffentlich weiter.

Die Brücke wurde im Zuge des Neubaus der Ortsumgehung gebaut und 1961 fertiggestellt, blickt die Stadtverwaltung zurück. 1982/1983 folgte eine umfangreiche erste Sanierung. Weitere Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten folgten. 2010 wurde eine Schadensdiagnose beauftragt - auch mit Untersuchungen im Labor.

Bei der vergangenen Hauptprüfung zur Untersuchung und Kontrolle der Brücke wurde durch das Ingenieurbüro festgestellt, „dass aufgrund äußerer Anzeichen die Bewehrung durch Korrosion geschädigt ist. Dadurch ist die Tragfähigkeit der Brücke deutlich reduziert und es kann bei einer höheren Belastung als durch einzelne Fußgänger zu einem Einsturz der Brücke führen“, alarmierte die Stadt. Deshalb wurde die Brücke Ende November 2022 für Fußgänger gesperrt, im Januar 2023 dann die Schadenanalyse an die Ingenieurgesellschaft SIB beauftragt.

Zur Begutachtung der Bewehrung wurden sechs Stellen geöffnet. An einer Stelle wurde Lochfraßkorrosion am Stahl festgestellt, „bei dem ein Querschnittsverlust von 40 Prozent ermittelt werden konnte“, teilt die Stadt mit.

Weiterhin seien die Rollenlager erheblich korrodiert. Ein erhöhter Chloridgehalt, bei dem mit Korrosion zu rechnen ist, wurde an 23 von 60 geprüften Messstellen ermittelt. Wasser kann durch die vielen Risse und Abplatzungen in den Beton eindringen. Dadurch sei die Tragfähigkeit der Stahlbetonkonstruktion eingeschränkt. Wie sicher die Brücke noch sei, könne aufgrund fehlender Zeichnungen nicht ermittelt werden, heißt es. Auch bei Hessen Mobil seinen keine statischen Unterlagen vorhanden. Deshalb bleibt die Brücke am Eppsteiner Bahnhof gesperrt.

Für eine umfassende Sanierung müsste es weitere Untersuchungen geben, so die Stadt. Rollenlager müssten in jedem Fall erneuert, das Geländer in Teilbereichen erhöht, die Beschichtung auf der Brücke erneuert werden. Die Sanierungskosten werden auf 510 000 Euro geschätzt. Für die Kontrollen seien mehr als 1500 Entnahmestellen und Chlorid-Untersuchungen erforderlich, bei Kosten samt Hebebühne von 150 000 Euro. Die Honorarkosten für Sanierungsplanung und Bauüberwachung werden auf 82 000 Euro geschätzt - insgesamt also 750 000 Euro. Barrierefrei sei die Brücke danach immer noch nicht, so die Verwaltung und betont: „Ob eine Sanierung überhaupt gelingen kann, ist aktuell offen und fraglich.“

Eine weitere Möglichkeit sind Abriss und barrierefreier Neubau. Ein neuer Bau würde rund 5,7 Millionen Euro kosten, heißt es, plus Planungs- und Abrisskosten wären es mehr als 6 Millionen. Die Stadt fragt sich, „ob eine zusätzliche Brücke im Abstand von 150 Metern zu der vorhandenen, barrierefreien, seilabgespannten Brücke im Zuge der Ampelquerung für Fußgänger erforderlich ist“. Die Stadt hat daher mal die Fußgänger dort an einem Tag Ende Mai von 6 bis 10 Uhr von einem externen Büro zählen lassen. An der Fußgängerampel zur Querung der B 455 wurden 84 Fußgänger gezählt, die von der Altstadt zum Bahnhof gelaufen sind. In der Gegenrichtung waren in der gleichen Zeit 20 Personen unterwegs. Hochgerechnet auf den Tag sei mit etwa 150 Fußgängern pro Richtung zu rechnen, zwischen 6 und 20 Uhr jeweils im Schnitt 10 pro Stunde.

Auch deshalb sprechen für die Stadt „mehrere Argumente dafür, die Brücke rückzubauen und nicht wieder neu aufzubauen“. Die neue Fuß- und Radwegbrücke über den Schwarzbach ist der Nähe ist ein Punkt. Der ermittelte Umweg zu Gleis 2 betrage 230 Meter, ein Zeitverlust von etwa 3 Minuten und 30 Sekunden. Der Umweg zu Gleis 1 liege nur bei 70 Metern. Der Abriss der Fußgängerbrücke wird grob auf 240 000 Euro geschätzt. Hinzu kommen Kosten für die Planung der Abrissmaßnahme in Höhe von rund 35 000 Euro. Da die Fahrbahnsanierung der B 455 durch Hessen Mobil für 2024 mit Vollsperrung vorgesehen ist, könnte in diesem Zuge auch das Projekt erledigt werden. red