Nein zu Wohnquartier

Die Zukunft der Sparkassenakademie bleibt ungewiss. phf © Fürst

Anwohner und Politik lehnen Sparkassenakademie-Pläne ab

Eppstein - Längst treibt die Frage, was mit der ehemaligen Sparkassenakademie geschehen soll, nicht mehr nur die Stadtpolitik, sondern auch die Bürger um - allen voran die Vockenhausener. Denn laut Eigentümerin GWH ist die nach Prüfung anderer Überlegungen einzig realistische Variante, einen Großteil des Baus abzureißen und dort dann Wohnungen zu errichten. Doch dagegen haben sich jetzt nach einer Gesprächsrunde die Politik und die Anwohner ausgesprochen. Die Stadt soll dies nun der GWH kommunizieren.

Zunächst ein kurzer Blick zurück: Nachdem der Sparkassenverband Hessen-Thüringen die Akademie Ende 2021 geschlossen hatte, erwarb die GWH - eine Tochter der Hessischen Landesbank - das Anwesen. Sie befasst sich vor allem mit Wohnungsbau. Und genau das wollen die Anwohner nicht. Durch eine Wohnbebauung fürchten sie ein höheres Verkehrsaufkommen auf der Bergstraße und den angrenzenden Straßen, auch in Alt-Eppstein. So rief der GWH-Vorschlag, das Areal in ein „Wohnquartier 700+“ umzuwandeln, bei Bürgern Unbehagen hervor.

Stadt soll „Nein“ nun kommunizieren

Auf Initiative einiger Anwohner und nach Vermittlung des Ortsvorstehers von Vockenhausen, Henning Quitzau (CDU), kamen deshalb nun Bürger und Politik zu einem offenen Gedankenaustausch zusammen. Nachdem sich alle Vertreter der Fraktionen im Stadtparlament kurz vorgestellt hatten, übergab Bürgermeister Alexander Simon (CDU) das Wort an Erich Dambacher, der den Austausch mit initiiert hatte.

Sie, die Anwohner, seien keine Bürger-, sondern eher eine „Graswurzelbewegung“, so der Vockenhausener. Es seien mit den politischen Parteien Gespräche geführt worden. Einen Kanal zur CDU habe es jedoch nicht gegeben, fügte er hinzu. Gleichzeitig hob er jedoch die Gesprächsbereitschaft mit allen Parteien hervor - auch mit der CDU. Laut Dambacher plant die GWH also auf dem Areal ein Quartier mit maximal möglicher Flächennutzung und maximal möglichem Profit zu errichten. Stellvertretend für die Anwohner forderte er sodann die anwesenden politischen Vertreter auf, ihre Haltung zum Vorschlag der Eigentümergesellschaft und ihre Ideen darzulegen.

An dieser Stelle fand der Rathauschef deutliche Worte: „Dort oben werden keine 700 Menschen hinziehen“, sagte Simon. Vorschläge zur künftigen Nutzung der Sparkassenakademie gab es bereits viele. Eine Schule oder ein Hotel werde seiner Meinung nach dort auch nicht entstehen. Stattdessen verwies der Bürgermeister auf den geltenden Flächennutzungsplan. Für eine Wohnbebauung müsste dieser nämlich zuerst geändert werden. Top-Thema bleibe aber der Verkehr.

Quitzau stellte zunächst klar, dass er immer für einen Austausch zur Verfügung stehe, dann pflichtete er Simon bei: Die Infrastruktur lasse einen Zuwachs an Verkehr nicht zu, so der Ortsvorsteher. Der GWH-Vorschlag sei deshalb völlig unvorstellbar. Es sei allerdings erwartbar gewesen, dass ein Vorschlag der Eigentümerin nicht in erster Linie dem Gemeinwesen nutze, so Quitzau.

Der CDU-Position schlossen sich alle anderen Parteien uneingeschränkt an. Ein „Wohnquartier 700+“ sei mit der Politik nicht zu machen, so Magnus Fischer, FWG-Fraktionschef. Es gehe schließlich um einen positiven Effekt für Eppstein und nicht für den Investor. Der Vertreter der Grünen pochte zudem darauf, die Bausubstanz der Akademie größtenteils zu erhalten. „Der große Wurf“ sei jedoch bisher noch niemandem eingefallen. SPD und FDP positionierten sich gleichermaßen.

Mit diesem parteiübergreifenden Konsens sei es nun an der Politik, gegenüber der GWH klar zu kommunizieren, forderte ein Bürger aus der Runde. Bleibe eine Wohnbebauung für die GWH die einzige Option, sei die Wohnungsgesellschaft einfach nicht der richtige Partner. Aufhorchen ließ da FWG-Stadtrat Thomas Dürrich. Er plädiere dafür, auch weiterhin im Dialog zu bleiben. Auf die Frage, welchen Zeitrahmen die Stadt vorsehe, entgegnete Simon: „Die Stadt hat Zeit.“ Ein möglicher nächster Schritt wäre nun die eigentlich schon zu Ostern geplante Bürgerbefragung.