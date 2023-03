Mit Habeck nach Südamerika

„Liberbyte“-Mitgründer Timo Straten während der Südamerika-Reise im Gespräch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Stegemann © Stegemann

Start-up „Liberbyte“ bietet Nachhaltigkeits-Datenmanagement für Firmen an

Daten sind das A und O in unserer digitalisierten und vernetzten Welt. Für Timo Straten und seinen Geschäftspartner, den Eppsteiner Tero Salomaa, sind Daten - genauer gesagt, Datenmanagementsysteme - inzwischen zum Beruf geworden. Ihr heutiges Start-up-Unternehmen „Liberbyte“ mit Sitz in der Burgstadt gründeten die beiden 2021. Mittlerweile sind sie zu fünft in der Firma.

Als Teil der offiziellen Wirtschaftsdelegation hatte Straten Gelegenheit, den Vize-Kanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, sowie den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir (beide Grüne), auf deren sechstägiger Reise nach Brasilien und Kolumbien zu begleiten. Ziel der Tour Mitte März war es, die Wirtschaftsbeziehungen und die Klimakooperation mit beiden Ländern zu stärken. Nach den Regierungswechseln in Brasilien und Kolumbien stand die Tür für eine intensivere strategische Zusammenarbeit wieder offen.

Persönlich und geschäftlich, so Straten, sei die Reise eine riesige Erfahrung gewesen. „Für mich war das eine gute Gelegenheit, unsere Unternehmensidee nach außen zu tragen. Sowohl von brasilianischer als auch von kolumbianischer Seite haben wir positives Feedback bekommen“, merkt er an. Der Austausch mit den Inhabern und Geschäftsführern vor Ort sei fruchtbar gewesen. Das persönliche Highlight der Reise war für Straten ein zwanzigminütiges Gespräch mit dem Bundeswirtschaftsminister. Habeck habe ihn sowohl menschlich als auch fachlich sehr beeindruckt.

Gründer aus Leidenschaft

Die beiden „Liberbyte“-Gründer lernten sich vor fünf Jahren kennen. Die Idee, eine Datenplattform aufzubauen, sei von Salomaa gekommen, sagt Straten. „Ich bin einfach mit Leidenschaft Gründer.“ Bereits 2018 hatte Straten sein erstes Start-up zur digitalen Transformation gegründet und konnte so auf wertvolle Erfahrungen zurückgreifen. Der Hintergrund seines Geschäftspartners sei, so Straten, gigantisch. Salomaa habe mehrere Studiengänge abgeschlossen und im Banken- und Finanzsektor gearbeitet. Auch seine Kenntnisse in Datenmanagement und -architektur flossen mit in den Gründungsprozess von „Liberbyte“ ein. Konkret wurde es bei einem Abendessen in Mainz 2020. „Ab da war klar: Wir machen das zusammen“, so Straten. Ihre erste selbstentwickelte Anwendung, die eu.taxonomy.app, kam im Gründungsjahr auf den Markt. Getreu dem Slogan des Start-ups „Free your data“, können europäische Unternehmen auf dieser Plattform ihre Nachhaltigkeitsdaten - wie die Höhe des jährlichen Energieverbrauchs - verwalten, austauschen und bereitstellen. Das schafft nicht nur Transparenz, sondern soll auch „Greenwashing“ einen Riegel vorschieben. Unternehmen können sich also nicht mehr so leicht einen grünen Anstrich verpassen, schließlich liegen alle Fakten auf dem Tisch - in diesem Fall auf der Plattform. Weshalb sollten Unternehmen nun aber die Anwendung nutzen? Es gehe darum, so Straten, aus den Daten die volle Wertschöpfung zu generieren. So können etwa durch die Offenlegung der Nachhaltigkeits-Daten Unternehmen transparent werden, so dass Kapital in nachhaltige Projekte fließen kann. Auf diese Weise sei es möglich, Daten in Geld umzuwandeln. Dabei bleibe die Hoheit stets in den Händen der Dateneigentümer. Zusätzlich können die Kunden ihre Nachhaltigkeitsdaten zu neuen Produkten und Services kreativ zusammenstellen. „Die Plattform hilft, die richtigen Daten für den richtigen Zweck zur richtigen Partei zu vermitteln“, erklärt Straten. Mittelfristig strebt das „Liber-byte“-Team an, die Vernetzung auch global voranzutreiben.

Daten von Städten

Eine neue Plattform, die cities.app, befindet sich in der Entwicklung und soll noch in diesem Jahr starten. Wie der Name sagt, wird es hier um Daten von Städten gehen. So hat zum Beispiel Chicago bereits jede Menge Informationen über leerstehende Gebäude gesammelt. Damit konnten Immobilienentwickler dann erstklassige Standorte für die Renovierung ermitteln. Durch zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen entstand daraus ein Gewinn für die Stadt, aber auch für die Bauträger und die Bevölkerung. „So wird allen Parteien ein Mehrwert geboten“, sagt Straten.