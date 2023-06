Köhler-Tradition lebt wieder auf

Torsten Rausch, Michael Möller, Norbert Brandmeier und Matthias Bauer heizen dem Meiler im Silberbachtal in Ehlhalten so richtig schön ein. efx © efx

MSC Ehlhalten baut Meiler im Silberbachtal auf und feiert drumherum

Eppstein - Torsten Rausch schaufelte die Glut in Stahleimer. Michael Möller, Norbert Brandmeier und Matthias Bauer füllten damit den Meilerschlot. Qualm und Ruß störten die Herren nicht. Auch wenn die Backen und Augen brannten. Für das MSC-Kohlemeilerfest nach der Coronapandemie blieben die Helfer cool und gingen ihrer „Arbeit“ nach.

Am Freitagabend lud der Motorsportclub (MSC) Ehlhalten wieder alle Dorfbewohner an den Silberbach zum Auftakt ein. Nach der Zwangspause war die Vorfreude auf das 39. Kohlenmeilerfest so groß, dass sich schon früh alle auf dem Festplatz verabredeten. Die Kerbeborsch kamen. Ortsvorsteherin Martina Smorloz ließ sich eine kurze Begrüßung nicht nehmen und unterhielt sich danach mit Vorstand und Jugendleiter Stephan Bratz, der viele Gäste begrüßen konnte. Wenn der Meiler angezündet wird, sind im „dollen Dorf“ viele auf den Beinen. Die Rauchschwaden waberten über die Besucherköpfe aus dem Wald heraus. Das animierte Neugierige, einen Abstecher zu machen.

„Im ersten Jahr stand der Meiler im Ortskern. Doch mit dem Rauch und dem Ruß war das dort nicht so einfach.“ Deshalb seien sie im zweiten Jahr an den Silberbach ausgewichen, erläuterte Brandmeier. Er ist MSC-Mitglied, ehemaliger Vorstandsmann und Helfer der ersten Stunde am Meiler, der Anfang der Achtziger zum ersten Mal rauchte. MSC-ler Torsten Rausch ist seit 20 Jahren Meilermacher am Silberbach. Auch wenn die Arbeit mühsam sei, habe er das Fest während Corona schmerzlich vermisst, sagte er.

FEIER BIS DONNERSTAG Heute, Dienstag, kann der Meiler im Silberbachtal ab 11 Uhr besucht werden. Am Mittwoch, 7. Juni, ist abends Musik mit DJ Jan. Zum Abschluss am Donnerstag, 8. Juni, folgen ein Frühschoppen, Live Musik mit „Saveda“ und „Voix Rebell Sven“, vom Grill gibt’s Prager Schinken und Forelle. Gäste sollten an der Dattenbachhalle parken und am Silberbach zum Fest laufen, rät der MSC, der Besuchern auch das Köhlerhandwerk erklärt. efx

Diesmal unterstützten die MB Baumdienste mit Matthias Bauer die Motorsportfreunde. Bauer half auch am Meiler. Zudem hatte das Unternehmen die Logistik vereinfacht, denn die Holzstämme wurden von MB zum Festplatz transportiert. „Das erleichterte uns die Arbeit“, betonten die Helfer. Am Festplatz sägten die MSC-ler dann das Holz zurecht.

Die Glut im Quandelschacht soll in den nächsten Tagen zuerst das Birkenholz und dann getrocknetes Laub und Reisig befeuern. „Ich bin feuerfest und abwaschbar“, scherzte Rausch noch bei der Arbeit. Danach hatte er sich den Apfelwein redlich verdient. Rausch und Brandmeier erklärten den Hintergrund des Spektakels: „Im Ehlhaltener Wald lebten früher viele Köhler. Überall rauchten die Meiler. Die Holzkohle wurde an die Glasbläser in Glashütten und Schloßborn verkauft.“ Das Fest soll also die Heimatgeschichte der Region bewahren.

Die Blaskapelle Ehlhalten spielte passend „Heimatklänge“ , darunter das „Ehlhaltener Lied“. Auch die Bläser gibt es schon lange. Der Verein hat dieses Jahr den 100. Geburtstag. „Das feiern wir am Sonntag, 9. Juli mit einem Frühschoppen an der Dattenbachhalle“, verrieten die Musiker. Noch bis Donnerstagabend soll im Silberbachtal gefeiert werden (siehe kleiner Text oben). Am nächsten Wochenende wird dann die besondere Meilerkohle verkauft.