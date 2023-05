Klaviermusik bringt Kirche zum Klingen

Festival zum 13. Mal in der Burgstadt

Eppstein - Mit einem gelungenen Konzert im Landratsamt Hofheim ist das diesjährige Eppsteiner Klavierfest feierlich eröffnet worden. Etwa 60 Gäste waren zum Festivalauftakt ins Kreishaus gekommen. Sechs hochkarätige Musiker boten dem Publikum in verschiedenen Besetzungen vielfältigste Kompositionen dar. Zu hören gab es neben Musik von Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Moritz Moszkowski und Johannes Brahms auch Werke von Salomon Jadassohn.

Das Klavierfest gibt es in der Burgstadt nun schon seit 13 Jahren und ist inzwischen zu einem Begriff in der Region geworden. Die Initiatorin und künstlerische Leiterin, Anna Victoria Tyshayeva, ist von Anfang an dabei. Im Jahr 2010 habe Tyshayeva verschiedenen Kirchen ihre Dienste als Organistin angeboten, erzählt Schuffenhauer. Den Gottesdienst am Buß- und Bettag begleitete sie damals auf der Orgel. Auf die Frage, ob sie das letzte Stück am Flügel spielen dürfe, folgte dann im Januar 2011 ihr erstes Klavierkonzert in der Eppsteiner Talkirche. Tyshayeva habe ihr von der Idee erzählt, einmal ein Klavierfestival zu veranstalten, so die Pfarrerin. „Damit hat sie bei mir offene Türen eingetreten“, sagt Schuffenhauer. Das Klavierfest war geboren und konnte bereits im September desselben Jahres mit drei Konzerten zum ersten Mal in der Talkirche aufgeführt werden.

Ab morgen bringen bis Sonntag, 4. Juni, sechs Solo- und zwei Duokonzerte die Talkirche zum Klingen. Neben vertrauten Werken stehen ein paar musikalische Raritäten auf dem Programm. Denn, so Schuffenhauer, es gehe auch darum Neues zu entdecken und hörbar zu machen.

Alle Konzerte beginnen um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen zum Programm finden sich unter www.talkirche.de. phf