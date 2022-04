Eppstein: Burgfestspiele zeigen Weihnachtsmärchen im Sommer

Von: Andrea Rost

Idyllischer Blick auf Burg Eppstein bei Nacht. © Walter Adler

Die Eppsteiner Burgfestspiele starten Ende Juni. Tickets für das beliebte Festival gibt es bereits zu kaufen. Auch für das Weihnachtsmärchen der Burgschauspieler, das erstmals im Sommer zu sehen ist.

Nur hundert Gäste durften 2021 zu den elf Veranstaltungen der Eppsteiner Burgfestspiele kommen. 2020 musste das beliebte Open-Air-Festival wegen der Corona-Pandemie sogar komplett ausfallen. In diesem Sommer wollen die Stadt und der Kulturkreis Eppstein an alte Zeiten anknüpfen. 428 Besucherinnen und Besucher finden wieder Platz im Burghof und auf der Tribüne.

„Wir sind glücklich, dass das möglich ist“, sagte Erste Stadträtin und Kulturdezernentin Sabine Bergold (CDU) bei einem Pressegespräch. Sie empfahl aber trotzdem, kurz vor der jeweiligen Veranstaltung einen Blick auf der Homepage der Stadt Eppstein zu werfen. Dort befinde sich ein tagesaktueller Kalender. Sollte es doch Einschränkungen geben, werde rechtzeitig darauf hingewiesen.

Programm Start der Eppsteiner Burgfestspiele ist am Samstag, 25. Juni. Das Festival läuft bis zum 14. August.



Die Burgschauspieler zeigen an vier Abenden im Juni und Juli die Verwechslungskomödie „Das Geheimnis der drei Tenöre“. Das eigentlich für die Adventszeit 2021 geplante Weihnachtsmärchen „Der kleine Muck“ kommt im Bürgerhaus auf die Bühne.



Das Barock am Main-Ensemble und Michael Quast sind am 5. Juli mit der Szenenfolge „Bleiwe losse“ zu Gast.



Die Opera Classica Europa kommt am 15. Juli mit der Franz-Lehar- Operette „Die lustige Witwe“ in den Eppsteiner Burghof.



Die Burgfestspiele Bad Vilbel haben am 23. Juli ein Gastspiel mit der Revue „Die Comedian Harmonists“.



Das Kikeriki-Theater aus Darmstadt hat sich für den 30. Juli angesagt. Gezeigt wird „Siegfrieds Nibelungenentzündung.“



Der Kartenvorverkauf für das Festival läuft über Frankfurt Ticket-Rhein-Main.



Das gesamte Programm gibt es digital unter www.eppstein.de. aro

Der Eröffnung der Burgfestspiele am 25. Juni fiebern vor allem die Eppsteiner Burgschauspieler entgegen. Das Ensemble hat in den vergangenen Monaten unter anderem mehrere Kurzfilme gedreht, um den Anschluss ans Theaterspielen nicht zu verlieren. In diesem Sommer wird die Truppe rund um die Vorsitzende Juliane Rödl an vier Abenden live die Verwechslungskomödie „Das Geheimnis der drei Tenöre“ zeigen.

Am 9. und 10. Juli steht außerdem das Märchen „Der kleine Muck“ auf dem Programm. Kinder und Erwachsene, die im Laienensemble mitspielen, hatten es für die Adventszeit 2021 geprobt. Wegen der Corona-Pandemie konnten die Aufführungen nicht stattfinden und werden jetzt im Sommer im Saal des Eppsteiner Bürgerhauses nachgeholt. Außerdem gibt es ein buntes Programm an Comedy- und Kabarett-Gastspielen, Konzerten und Open-Air-Kino-Abenden. Das Kinder-Musical „Ritter Rost“ bildet am 14. August den Schlusspunkt des Festivals.

In der Broschüre „Das Jahr 2022 auf Burg Eppstein“ sind auch alle weiteren Veranstaltungen in der mittelalterlichen Burgruine aufgelistet. Vom internationalen Museumstag am 15. Mai, zu dem eine Ausstellung im Museum eröffnet wird, die unbekannte Ansichten der Burg aus zwei Jahrhunderten zeigt bis zum 50. Burgfest. Es wird von 26. bis 18. August gefeiert. Der Burgverein plant zum Jubiläum einen Umzug durch die Altstadt, ein Landsknechtslager sowie ein Ritterlager mit Jazzfrühschoppen.

Demnächst soll auch der Bergfried, der ein Jahr lang eingerüstet war, fertig saniert sein. Nur die Mauerbrüstung der Plattform an der Turmspitze müsse noch wiederhergestellt werden, berichtet Bürgermeister Alexander Simon (CDU). Große Gesteinsblöcke aus Taunusschiefer liegen schon im Hof bereit. Wenig sachgerecht durchgeführte Ausbesserungsarbeiten in den 1970er Jahren hatten das Mauerwerk bröckeln lassen. Der Zutritt zum Burghof musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.