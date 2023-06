Ein Krimi, viele Leichen und „Eppsteiner Spritz“

Willkommen auf der Burg-Bühne: Bestens gelaunt sind die Eppsteiner Burgschauspieler auch bei der Presseprobe. efx © efx

Burgschauspieler eröffnen Festspiele mit Komödie „Trink oder Stirb“

Eppstein - Was Henry wohl im Schilde führt? Karen möchte es zu gerne wissen, steigt er doch im Dunkel der Nacht unverhofft in die schwarze Limousine. Der Vorhang hebt sich. Die zweite Szene im ersten Akt ist beendet. „Pause“, rufen Volker Steuernagel und Juliane Rödl. Toni Jäckel und Helga Terzka legen die Textbücher beiseite. Die Burgschauspieler treffen sich unter dem großen Sonnenschirm.

Ein Cocktail zum 55. Geburtstag

Die Proben der Eppsteiner Lokalmatadore vor dem Start der Burgfestspiele laufen auf Hochtouren. Das neue Stück der „Burgis“ heißt: „Trink oder Stirb“. Es soll besonders beschwingend werden. Denn die Schauspieler feiern den halbrunden 55. Geburtstag. Seit 1968 gibt es sie bereits. Passend zu „Trink oder Stirb“ reichen sie in der „Juchee“, ihrem Treffpunkt auf der Burg, den Cocktail „Burgi 55“ - garantiert ungiftig, mit und ohne Alkohol serviert.

Rödl und Steuernagel haben der ursprünglich von Sam Bobrick geschriebenen Kriminalkomödie dem Anlass entsprechend noch eine ordentliche Portion „Eppsteiner Spritz“ verpasst. Spaß, Spannung, Witz und Heiterkeit sind also mit dem Start am Wochenende 17./18. Juni garantiert. Neues Requisit ist ein schwerer, schwarzer Samtvorhang, der die Szenenwechsel einleitet. „Es gibt hier keinen Theatervorhang. Wir haben kurz überlegt und dann improvisiert“, erklärt „Burgi“-Chefin Juliane Rödl. Valentin Wedekind und Linda Kratz stehen nicht nur als Schauspieler auf der Bühne. Zum Szenenende des zweiten Akts halten sie auch den besagten Vorhang.

Seit Jahresbeginn laufen die Proben. Noch ein paar Tage, dann ist Premiere. Die Burgschauspieler sind aber schon gut vorbereitet. Sie hoffen nur, „dass das Wetter hält“. Im Burghof sollen sich zu allen vier Vorstellungen wieder die Stühle füllen. „Wir freuen uns sehr und sind natürlich gespannt, wie das Publikum reagiert“, sagt Steuernagel, der schauspielert und Regie führt.

Einen kleinen Einblick in die Handlung von „Trink oder Stirb“ geben die „Burgis“. Doch zu viel soll auch der Presse nicht verraten werden. Die Kriminalkomödie entblättert das Leben von Börsenmakler Henry Flemming, gespielt von Dirk Büttner. Der Beruf erfüllt Flemming schon lange nicht mehr. Er hofft auf Abwechslung in einer Parallelwelt. Das privilegierte Leben würzt er deshalb, verkauft die lukrative Maklerfirma und wird Privatdetektiv. Doch was, wenn der Job überhand nimmt? Wenn im Wohnzimmer plötzlich mehr Leichen als Lebende sind? Entsetzen macht sich breit, als Henrys Frau Karen (Nicola Sasse) ihren Vater unter den Toten ausmacht. Henry kommt in Bedrängnis, wird täglich zerrupfter und zerschlagener. Doch der neue Job ist abwechslungsreich und erfüllend. War das die richtige Entscheidung? „Das Stück ist eine Parodie auf die ,Film Noir-Thriller’ der 40er und 50er Jahre“, heißt es im Programmheft.

Die Aufführungen sind an den Wochenenden 17. und 18. Juni sowie 1. und 2. Juli auf der Burg Eppstein. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft. Tickets gibt es ab 17,55 Euro unter www.frankfurtticket.de oder unter der Tickethotline 0 69 / 1 34 04 00. Auch die Stadt Eppstein verkauft Karten in ihrem Bürgerbüro im Stadtbahnhof. Kurzentschlossene nutzen die Abendkasse. Parkplätze gibt es am Stadtbahnhof, dem Edeka-Markt und bei der Stanniolfabrik.