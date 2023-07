Bürgerbus fährt wieder rentabler

Teilen

Zeiten verkürzt, Preise erhöht / Bald neue Ausschreibung

Eppstein - Höhere Preise bei einer Einschränkung der Leistungen - so etwas macht den Nutzern öffentlicher Verkehrsmittel keine Freude. Sie beißen aber in den sauren Apfel, wenn dadurch die Existenz des Angebotes überhaupt gerettet werden kann. So wie es, nach Darstellung des Magistrates wenigstens, geschehen ist beim Eppsteiner Bürgerbus. Immerhin: Mit den aktuellen Zahlen aus den vergangenen Monaten ist die Stadt zufrieden.

Stadtrat Horst Winterer, im Magistrat für den Bürgerbus zuständig, hatte die Statistik in den Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt mitgebracht. Er sprach von einer Entwicklung vom Jahre 2010 an, die von mehr Fahrten, aber weniger Nutzern gekennzeichnet sei - bei kaum gemeinsamer Nutzung. Die Zahlen geben diese Interpretation aber nicht ganz her: Von 2010 bis 2018 wurden pro Fahrt durchschnittlich 1,5 Fahrgäste gezählt, bis dahin gab es überhaupt keine problematischen Veränderungen.

Zuschuss der Stadt steigt jährlich

Erst 2019 waren es 1,2 und in drei nachfolgenden Jahren noch ein Fahrgast pro Fahrt: Die Interpretation drängt sich auf, dass die Corona-Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen das Modell des Bürgerbusses ins Wanken gebracht hat und dass es sich davon nicht erholt hat, weil die Bürger oft das durch Corona erzeugte Verhalten beibehalten haben.

Auf jeden Fall hat die Entwicklung den Vertragspartner der Stadt, der den Bürgerbus betreibt, in Schwierigkeiten gebracht. Denn weniger Nutzer pro Fahrt sind weniger Einnahmen pro Strecke, und das bei gleichen Kosten. Und diese Kosten sind gerade in den vergangenen Monaten inflationsbedingt deutlich gestiegen. So kam es, dass der Betreiber im Jahr 2019 noch einen Gewinn von 1,43 Euro pro Fahrt erwirtschaftete, 2022 aber einen Verlust von 2,12 Euro. „Das kann ja nicht funktionieren“, betonte Winterer im Ausschuss.

Die Stadt hat daher versucht, das Angebot rentabler zu machen. Erstens wurden die Fahrzeiten reduziert, der Bürgerbus fährt nur noch von 9 bis 23 Uhr. Zweitens wurde der Fahrpreis von 2,50 auf 3 Euro erhöht, nach 18 Uhr kostet es sogar 5 Euro. Nur wenn mehrere Personen gemeinsam fahren, bleibt es bei den 3 Euro pro Fahrgast.

Diese Veränderungen schlugen sich vom vergangenen August an in den Zahlen nieder. Noch in den letzten Monaten des Jahres 2022 wurde ein durchschnittlicher Wert von 1,3 Fahrgästen pro Fahrt erreicht. Diese Zahl lässt sich auch für die ersten Monate des laufenden Jahres errechnen. Das sind bessere Ergebnisse als in den Jahren 2020 und 2021. Aber die Werte der Zeit vor der Corona-Pandemie wurden nicht wieder erreicht.

Für den Betreiber maßgeblich ist freilich, dass die Kasse stimmt. Vereinbart wurde, dass der städtische Zuschuss jährlich um 1,5 Prozent steigt. Kamen 2021 noch 30 000 Euro aus der Stadtkasse, werden es 2023 dann 30 907 Euro sein. Ob dies für einen Betreiber auskömmlich ist, wird sich bald zeigen. Der zwei Mal verlängerte Vertrag mit dem Betreiber läuft zur Jahresmitte 2024 aus - in den nächsten Monaten wird der Bürgerbus neu ausgeschrieben.