Beim Radweg stockt es

Probleme mit Planer-Ausschreibung

Eppstein - Nicht schnell genug geht es der SPD in der Burgstadt mit den Vorbereitungen zum Bau des Radweges zwischen Eppstein und Bremthal voran. Bürgermeister Alexander Simon (CDU) hat diese Kritik in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend aber zurückgewiesen und daran erinnert, dass es sich um ein sehr kompliziertes Projekt handelt. Allerdings sind bei dem Versuch, sich deswegen Hilfe zu holen, Pannen passiert.

Wie aus der Antwort des Magistrats auf eine Anfrage der SPD hervorgeht, möchte die Stadt zur Umsetzung des Projektes einen Projektsteuerer einschalten. Sie hat dafür die Genehmigung des Landes, das den Bau des Radweges bezahlen wird. Die Stadt Eppstein finanziert nur vor, um das Projekt zu beschleunigen. Über die Vorgehensweise wurde ein Vertrag mit dem Land abgeschlossen.

Aber ein Auftrag an einen Projektsteuerer muss europaweit ausgeschrieben werden, und dabei hat es eine Menge Probleme gegeben, wie es heißt. Die Offerte lief im vergangenen Dezember. Aber es ging nur ein Angebot ein - ein Anbieter kam zu spät und ein weiterer konnte die Unterlagen aus technischen Gründen nicht rechtzeitig übermitteln. Das eine vorliegende Angebot aber war nach Einschätzung von Hessen Mobil nicht wirtschaftlich - die Landesstraßenbehörde winkte ab. Also wurde die Ausschreibung überarbeitet, was wieder Abstimmungen mit Hessen Mobil erforderte. Kurz vor Ende der Angebotsfrist ging eine Rüge von einem potenziellen Bieter ein. Die Ausschreibung wurde erneut aufgehoben und erst am 4. Juli gestartet. Wann ein Projektsteuerer loslegen kann, ist ungewiss. bt