Bau des Gotthard-Tunnels als Romanvorlage

Teilen

Karin Seemayer liest aus ihrem Roman „Bergleuchten“. efx © efx

Karin Seemayer hat Liebesgeschichte um das historische Bauprojekt gesponnen

Eppstein - Die Sonne schien und brachte die schneebedeckten Gipfel der Berge zum Glitzern. Die Fassade des neuen Bahnhofsgebäudes war mit Blumengirlanden geschmückt, vom Grand Hotel und dem Hotel de la Gare wehten bunte Fahnen.“ Karin Seemayer liest diese Passage aus ihrem neuen Roman „Bergleuchten“. Darin nimmt die Eppsteiner Autorin ihre Leser diesmal mit auf eine Reise in die Schweizer Alpen. Seemayer erzählt auf knapp 500 Seiten die Geschichte des Gotthardtunnels, eingebettet in eine Handlung aus Spannung, Liebe, Konflikten.

In ihrem Garten empfängt die Autorin diese Zeitung zum Gespräch. Von heute, 19. Juni, an wird „Bergleuchten“ in den Buchläden ausliegen. Ihr neuer Roman setze sich bewusst von den anderen Werken ab, sagt die Autorin. „Nach der Amish-Saga wird dieses Buch ein Einzelband bleiben“, erklärt sie.

Die Recherchen führten Seemayer diesmal zurück in die Jahre 1872 bis 1882. „Mein Vater hatte von 1985 bis 2016 ein Haus in der Toskana, und wir waren in diesen 30 Jahren jedes Jahr einmal dort. Den Tunnel kenne ich also gut.“ Auch der Alpenpass „mit dem beeindruckenden Bergpanorama“ sei ihr nicht unbekannt. „Anfang der Neunziger sind wir über den Pass gefahren, um einem Stau im Tunnel auszuweichen.“ Als ihr Verlag fragte, ob sie sich vorstellen könne, einen Roman zum Thema Berge zu schreiben, schossen diese alten Erinnerungen in den Kopf. Zeitgleich zeigte das Fernsehen eine Dokumentation zum Thema.

Die Suche nach historischen Quellen startete danach im Internet. „Ich merkte, dass es gar nicht so viel Material gibt.“ Doch aufgeben? „Keinesfalls“, antwortet Seemayer. Sie ergänzt: „Ich fand schließlich die veröffentlichte Arbeit einer Schweizer Historikerin und nutzte ihre Quellenangaben für meine Recherchen.“

Der Untertitel „Tor zum Süden“ lässt aufhorchen und macht neugierig auf die Geschichte der Tochter des Göschenener Fuhrhalters, Helene. Sie schildert in ihrer Perspektive die Erlebnisse des wagemutigen Bauvorhabens und dessen Folgen für den Ort, die Beziehungen der Menschen und die Prosperität der Region.

„In der Dokumentation war ich überrascht, wie alt der Tunnel ist und welche unglaubliche Leistung das damals war.“ Und weiter: „Mich interessierten aber auch die Menschen. Wer waren diese Männer, die den Tunnel bauten?“ Seemayer spinnt ihre Geschichte um den Ort Göschenen. Die epische Geschichte des fulminanten Projekts in den Alpen, der Bau des Gotthard-Tunnels, der seither den Norden und Süden Europas verbindet, führt die Leser zurück in das ausgehende 19. Jahrhundert.

Die Romanfigur Helene begleitet den Vater oft auf seinen Fahrten über den gefährlichen Gotthardpass. Als ein Tunnel durch den Berg gebaut werden soll, fürchten die Fuhrhalter um ihre Existenz, die Bergarbeiter aus Italien sind Anfeindungen ausgesetzt. Auch wenn ihre Eltern dem Mineur Piero ein Zimmer auf ihrem Hof anbieten, weiß Helene, dass sie eine Verbindung zu dem temperamentvollen Italiener niemals billigen würden. Und doch geht er ihr nicht mehr aus dem Kopf. Als sich die Unfälle auf der Baustelle häufen, kommt es zum Streik. Die Situation spitzt sich zu. Helene muss um Pieros Leben fürchten. Die Protagonisten habe sie erfunden. Die Geschichten hinter den Menschen seien jedoch damals passiert, erzählt die Eppsteinerin. „Bergleuchten“ verwebt das kühne Bauvorhaben mit einer Liebe, die nicht sein durfte.

Das Buch ist gestern erschienen und kann dann unter der ISBN-Nummer 978-3-7466-3984-0 für 14 Euro in den Buchläden und im Internet bestellt werden. Zu hören ist Karin Seemayer mit anderen regionalen Autorinnen auch am 29. Juni ab 19 Uhr im Landgasthof Kastanienhof in Niederjosbach. Auch am Abend zu hören sind: Organisatorin und Autorin Brina Stein, Connie Albers, Birgit Gröger, L.T. Hoffmann, Sonja von Saldern und Ina Wagemann. efx