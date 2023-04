Bahnhofsklo ist ein Dauerthema

Teilen

Ein Bild der Verwüstung: Benutzen möchte man die Toilette am Stadtbahnhof in diesem Zustand nicht. Stadt Eppstein © Stadt Eppstein

Immer wieder Dreck und Vandalismus / Stadt ist ratlos

Versiffte öffentliche Einrichtungen sind vor allem ein Problem großer Städte - je ländlicher es wird, umso mehr ist die Welt im Allgemeinen in Ordnung und der Zustand öffentlicher Einrichtungen auch. Wer das glaubt, sollte sich gelegentlich die Eppsteiner Bahnhofstoilette anschauen. Was man sieht, spottet jeder Beschreibung. Die Toilette ist verstopft, eine Mischung aus Toilettenpapier und Fäkalien schwimmt im Wasser. Ein ähnliches Bild bietet das Urinal. Benutzen möchte man diese Toilette nicht - und das ist oftmals auch gar nicht möglich. Das ist für viele schon ein Problem, denn weitere öffentliche Toiletten gibt es in der Umgebung nicht.

Die Aufregung unter den Eppsteinern ist groß. Es wird geschimpft, aber es werden auch Vorschläge gemacht. „Vielleicht sollte man wirklich abschließen“, so eine Facebook-Nutzerin. „Wenn die Menschen nicht umgehen können mit dem, was ihnen zur Verfügung steht, dann muss es eben abgeschafft werden.“ Andere lehnen das ab, weil das WC durchaus gebraucht werde. Wieder andere wünschen sich häufigere Kontrollen durch das Ordnungsamt.

Längst ist das Problem auch im Rathaus angekommen. „Das ist ein Dauerthema“, sagt Bürgermeister Alexander Simon. Er weiß zu berichten, dass es nicht bei Verschmutzungen bleibt, es gebe auch Schäden. Seit das WC bei der Sanierung des Bahnhofs eingerichtet wurde, habe die Stadt allein für Reparaturen einen fünfstelligen Betrag ausgeben müssen.

Natürlich kontrolliere das Ordnungsamt auch den Bahnhofsbereich, sagt Simon. Aber es ist nicht vertretbar, dauerhaft einen Mitarbeiter zur Bewachung des Bahnhofsklos einzusetzen. Nachts ist die Tür sogar abschlossen. Dass es zuletzt etwas länger gedauert hat, bis die Toilette wieder nutzbar war, hat auch seinen Grund. Das Abflussrohr war derart tief verstopft, dass zunächst eine Spezialfirma anrücken musste, um das Rohr wieder freizumachen.

Die Stadt ist in dieser Sache ein wenig ratlos. „Wir überlegen, was wir machen können, haben aber noch keine gute Idee“, so Simon. Was den mehrfach zerstörten Spiegel angeht, wurde entschieden, keinen neuen mehr aufzuhängen. Das schützt aber nicht vor Verschmutzungen. Die Verwaltung hat schon erwogen, eine Mauer wegzunehmen, die den Eingang zur Toilette optisch ein wenig abschirmt. Aber erstens ist auch den ordentlichen Nutzern der Toilette ein wenig Diskretion ganz recht, und zweitens steht die Mauer unter Denkmalschutz.