Zum Wohl einer solidarischen Hausgemeinschaft

Der Vorstand der Sodener Baugenossenschaft: Anette Morath, Matthias Köhler und Cornelia Bonnmann (von links). Schahinian © David Schahinian

Die Baugenossenschaft feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen

Bad Soden - Es gibt wohl einige Menschen in Bad Soden, die noch nie etwas von ihr gehört haben, obwohl sie in diesen Tagen 75 Jahre alt geworden ist. Andere halten sie für eine städtische Einrichtung, was sie nicht ist. Für die Gesellschaft und vor allem für die, die sie kennen und schätzen, leistet sie jedoch wertvolle Dienste. Die Rede ist von der Sodener Baugenossenschaft. Ihr Sinn und Zweck ist die Förderung einer „guten, sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung“. Ob in der Max-Baginski- oder in der Eifelstraße, ob im Mühl- oder im Zaunkönigweg: Insgesamt gehören der Genossenschaft mit knapp 500 Mitgliedern derzeit 33 Gebäude mit 235 Wohnungen. 42 davon sind sozialgebunden, doch liegen auch die Preise für die anderen weit unter den ortsüblichen Mieten.

Der 1948 in die Tat umgesetzte Gedanke, bezahlbaren Wohnraum in Bad Soden zu schaffen und zu gewährleisten, ist heute aktueller denn je, sagt Cornelia Bonnmann. Gemeinsam mit Anette Morath und Matthias Köhler ist sie Vorstand der eG. Die Bewerberschar ist vielfältig: Darunter sind Neurentner, die nicht wissen, ob sie ihre Miete weiter bezahlen können, Singlehaushalte und junge Familien, Menschen mit geringem Einkommen, vorrangig aus sozialen Berufen. Solche also, die wichtig sind für das städtische Gefüge - und die sonst wegziehen müssten.

Etwa 450 von ihnen ermöglicht die Baugenossenschaft ein bezahlbares Wohnleben in der Kernstadt. Dass sie nur dort aktiv ist, hat historische Gründe. Gäbe es passende und bezahlbare Immobilien in Neuenhain oder Altenhain, spräche nichts dagegen, sie ins Portfolio aufzunehmen. Die sind aber hier wie dort nicht vorhanden. Neu bauen ist für die Genossenschaft bei den momentanen Grundstückspreisen nicht drin, zumal die Umsetzung der Energiewende eine Herausforderung für sich wird. „Abreißen und neu bauen, um noch mehr Menschen unterzubringen, ist für uns keine Alternative“, berichtet Morath.

Schöne Grünflächen

Die meisten Immobilien der Genossenschaft wurden in den 1950er und 1960er Jahren gebaut und verfügen über schöne Grünflächen. Heute sei zwar eine höhere Verdichtung die Regel. „Aber wir haben eine Verpflichtung gegenüber unseren Mitgliedern, die dort wohnen.“ Erbbau sei dagegen eine Option, geförderte Werkswohnungen von größeren Unternehmen eine weitere. „Es braucht neue Ideen“, das steht für Bonnmann jedenfalls fest.

Oder die Rückbesinnung auf alte, aber bewährte, wie eben das Genossenschaftsmodell. Rund 2000 davon gebe es derzeit in Deutschland, aber es müssten noch viel mehr sein, findet der Vorstand. „Wir arbeiten nicht gewinnorientiert. Überschüsse werden in den Bestand reinvestiert“, hebt er den größten Unterschied zu Immobilieninvestoren hervor. Mit der Stadt arbeite man gut zusammen. Auch sie bemüht sich, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Allerdings steckt sie, wie viele andere Kommunen auch, in der Zwickmühle: Werden Bauprojekte geplant, ist es verlockend, möglichst hohe Einnahmen zu erzielen, um damit andere Löcher im Haushalt zu stopfen.

Was vom wirtschaftlichen Blickpunkt aus nachvollziehbar ist, birgt sozial und gesellschaftlich auf lange Sicht Gefahren. 2006 hat die Genossenschaft zum letzten Mal Immobilien erwerben können, 78 Wohnungen auf einen Schlag. Ein Meilenstein. Wie das gelang? Bonnmann atmet tief ein: „Wir haben hart gekämpft und es geschafft.“ Zum seinerzeit marktüblichen Preis, Sonderkonditionen gab es auch damals schon nicht.

Als Genossenschaftsmitglied bewerben kann sich grundsätzlich jeder. Nach gemeinsamen Gesprächen entscheidet der Vorstand über die Aufnahme. Das dient vor allem dazu, die gegenseitigen Erwartungen und Hoffnungen abzustecken. Bezüglich des Wohnungsangebots, aber auch bezüglich der Struktur in den Häusern. Die Mitglieder sind nicht Mieter, sondern Nutzer und somit Teil der Genossenschaft sowie, im besten Fall, einer solidarischen Hausgemeinschaft. Klingt altbacken? Ganz und gar nicht, findet der Vorstand: „Die Baugenossenschaft ist kein Auslauf-, sondern ein Zukunftsmodell.“

Bau der genossenschaftseigenen Liegenschaft in der Max-Baginski-Straße 35-37 (ehemals Grenzstraße), im 1952. Baugenossenschaft Bad Soden © Baugenossenschaft Bad Soden