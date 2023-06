Wie Handwerk das Leben im Dorf prägte

Teilen

Handwerksberufe gewannen immer mehr an Bedeutung: Hier Schmied Steinheimer. Die Berufe wurden teilweise über Generationen hinweg ausgeübt. Lothar Schilling / Stadtarchiv Bad Soden (3) © Lothar Schilling /Stadtarchiv

Heimatforscherin Heike Althenn-Mims ließ bei einer Führung die Vergangenheit lebendig werden

Bad Soden - Mit dem Bau der Königsteiner Straße im Jahr 1820 begann für das Bauerndorf Soden eine rasante Entwicklung. Gerade einmal 115 Familien, im Klartext 474 Menschen, lebten damals in der heutigen Altstadt. Die meisten der Bewohner waren Kleinbauern, von denen viele mit einem Handwerk oder als Tagelöhner zusätzlich Geld verdienen mussten, um den Lebensunterhalt für ihre Familie zu bestreiten. Erst als die „Königsteiner Chaussee“ entstand, kam der Schub für das Dorf. Die Kur wurde ins Leben gerufen, es wurden Hotels und Gaststätten gebaut. Für die Bauersfrauen und deren Töchter boten sich Arbeitsmöglichkeiten an, zudem wurden Handwerker gebraucht, die teilweise von außerhalb geholt werden mussten. Heute zählt Bad Soden mit seinen Stadtteilen Altenhain und Neuenhain gut 23 000 Einwohner.

Die Bad Sodener Heimatforscherin Heike Althenn-Mims hat sich auf die Spuren ihrer Vorfahren begeben und die Vergangenheit lebendig werden lassen. Bei hochsommerlicher Hitze lud Alt- henn-Mims am Wochenende zu einem eineinhalbstündigen Rundgang zu dem Thema „Das Dorf Soden und seine Handwerker“ durch die Altstadtgassen ein. Sie startete am Franzensbader Platz. Mehr als 40 Leute waren gekommen. So eine große Gruppe, verriet sie voller Freude, habe sie noch nie geführt, und bei den Temperaturen auch nicht erwartet. Sie kam gleich zur Sache.

„56 Laiber Brot“ für die Schulspeisung“

„Wir sind hier auf einem geschichtsträchtigen Platz.“ Die Analyse des Brunnenwassers sei der Auslöser dafür gewesen, dass sich Soden zum Kurort entwickelt habe. Der Frankfurter Arzt Johann Bernhard Gladbach schrieb 1702 den ersten Bericht über die Heilwirkung des Sodener Gesundbrunnens. Und 1722 wurde von reichen Frankfurter Bürgern an dem Platz das erste Badehaus erbaut: „Die erste akzeptable Kurgastunterkunft des Ortes, in der die feinen Frankfurter Unterkunft fanden.“ Doch anfangs hätten die Gäste ihr eigenes Bettzeug mitbringen müssen, hat Althenn-Mims herausgefunden. Ursprünglich als „Frankfurter Hof“ geführt, wurde das Gebäude im Volksmund später „Bockenheimer’sches Haus“ genannt. Seit 1992 ist es Teil des Hundertwasserhauses. So war es nur eine Frage der Zeit, bis sich das Gesicht des Dorfes wandelte. Ab Mitte des 17. Jahrhunderts gab es Gemeindebackhäuser. Die Brandgefahr in den Bauernhäusern war zu groß, außerdem wollte man Holz sparen, das zu der Zeit knapp war. Für die Frauen, die ihre vorbereiteten Brote und Kuchen mitbrachten, war es eine willkommene Gelegenheit, den Dorftratsch zu pflegen.

Selbstständige Bäcker existierten im Ort erst im 18. Jahrhundert. Der Hinweis auf eine der ältesten Bäckereien, „Johannes Dünges am Bathhaus“ stammt von 1861. Damals lieferte Adam Dinges „56 Laiber Brot“ für die Schulspeisung an die „alte Schule“ gegenüber. 1876 wurde die Bäckerei von Johann Georg Althenn aus Niederhofheim übernommen und danach bis vor wenigen Jahren von der Familie Bahlmann weitergeführt.

Beim Gang durch die Straßen, besser gesagt, engen Gassen der Altstadt berichtet Althenn-Mims von den Handwerksberufen, die immer mehr an Bedeutung gewannen. Schuhmacher, Zimmermann, Strohschneider, Glaser und Sattler zählten zu den ältesten. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts kamen Ofensetzer, Maurer, Schmied, Wagner, Maler und Uhrmacher hinzu. Viele der Berufe wurden von mehreren Mitgliedern und über Generationen in derselben Familie ausgeübt. So finden sich Namen wie Sachs und Reul bei den Schmieden bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Zwischen den benachbarten Handwerkern fand oft eine enge Vernetzung statt. Wie etwa in der Clausstraße Nummer 9.

Hier hatte Heinrich Jakob Müller (1847 bis 1917) seine Wagnerei gegründet, sein Sohn Ernst Johann Müller führte sie weiter. Gleichzeitig waren beide Ackersleute. Vier Kühe, zwei Schweine sowie Pferde gehörten zum Hof und es wurde Roggen und Weizen angebaut. Die Pferde wurden nebenan beim Schmied Steinheimer beschlagen, die Schmiedearbeiten für die Wagenräder erledigte Schmied Ochs. Die Radnabe wiederum ließ Müller von Drechsler Roßbach in der Hauptstraße drehen. Von einem Nachfahren, dem Enkel Hermann Müller, hat Alt- henn-Mims das erfahren.

Schreinerei in der sechsten Generation

Beim Blick in die Straße „An der Trinkhalle“, früher Enggasse und eine der ältesten Gassen im Dorf, macht Althenn-Mims auf die heutigen sanierten, „schmucken Fachwerkhäuser“ aufmerksam. Ursprünglich hätten da einfache Hofreiten von Kleinbauern gestanden, die ihre Familien aus dem Ertrag ihrer landwirtschaftlichen Flächen kaum ernähren konnten. Die Anwesen der einheimischen Bauern waren durch Erbteilung immer kleiner geworden. So wurden die Handwerksberufe zu ihrem zweiten Standbein und sie richteten auf ihren Hofreiten Werkstätten ein.

Die Hofreite der Soden-Sulzbacher Bauernfamilie Kern in der Enggasse 1 ist so ein Beispiel. Um 1900 baute der Hufschmied Johann Ochs aus Reifenberg hier seine Schmiedewerkstatt. Er hatte bei Schmied Müller in der Adlerstraße als Geselle gearbeitet, danach beim Kernschen Nachbarn Philip Reul in der Brunnenstraße. 1895 heiratete er eine Tochter Kern und damit in die Hofreite ein. Heute ist an der Enggasse noch die Rückwand der ältesten erhaltenen Scheune Bad Sodens zu sehen. Für die Werkstatt muss man sich über den Zaun recken, sie liegt im hinteren Bereich des Grundstücks.

Bereits in der sechsten Generation wird die Schreinerei Martin in der Neugasse betrieben. Gegründet wurde sie 1835 vom Schreiner und Bader Johann Volpert Christian in der Dachbergstraße. Ludwig Martin (1869 bis 1852) aus der Pfalz war als Wanderbursche unterwegs. Er fand eine Stelle beim Schreiner Jakob Müller (Clausstraße 18), danach beim Schreiner Christian. Nach der Heirat mit Sophie Christian führte er die Schreinerei weiter. Interessant ist auch die Geschichte des Hauses Nummer 6 An der Trinkhalle. Es gehörte Ende des 19. Jahrhunderts dem Spengler Martin Heiderich, der aus Frankfurt stammte. Nach seinem Tod 1881 heiratete seine Witwe den Spenglermeister Adam Knöß aus Rüsselsheim, der bei ihrem Mann gelernt hatte. Adam Knöß gliederte dem Betrieb ein Haushaltungsgeschäft an, sein Sohn führte die Spenglerei weiter. Es ist ein facettenreiches Bild, das Heike Althenn-Mims vom Leben im Dorf bis in die Kurstadt über die Jahrhunderte zusammengetragen hat. Ein Bonbon zum Schluss: Eine Teilnehmerin des Rundgangs verriet, dass sie die Nichte vom Schlosser Müller und zufällig in Deutschland auf Urlaub sei. Sie lebt in Kalifornien und hat vor Jahren an einem Stadtrundgang mit Heike Althenn-Mims teilgenommen.

Schuhmachermeister Heinrich Krick hatte seine Werkstatt im oberen Teil der heutigen Adlerstraße. © Lothar Schilling /Stadtarchiv

Gut gelaunt machten sich die Teilnehmer auf den Weg. Interessante Einblicke gab es von Heike Althenn-Mims (rechts). kramer © Brigitte Kramer

Eduard Petri in seinem Laden am Sauerbrunnen. © Lothar Schilling /Stadtarchiv