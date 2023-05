Weinkönigin eröffnet das Fest

Die Deutsche Weinkönigin Katrin Lang. Deutsches Weininstitut © Deutsches Weininstitut (DWI)

Edle Tropfen und Livemusik genießen

Bad Soden - Die Bad Sodener Weintage sind das beliebteste Frühlingsfest in der ganzen Region. Im schönen Ambiente im Alten Kurpark kommen jährlich die Genießer der edlen Tropfen zusammen, um gemeinsam einige schöne Stunden zu verbringen. Eröffnet werden die Bad Sodener Weintage von der Deutschen Weinkönigin Katrin Lang und Bürgermeister Dr. Frank Blasch am Freitag, 26. Mai, um 19.30 Uhr.

Das Weindorf hat bis Sonntag, 4. Juni, täglich von 17 bis 24 Uhr geöffnet, an den beiden Sonntagen und am Pfingstmontag bereits ab 15 Uhr. An den Ständen werden Weine aus den deutschen Weinanbaugebieten Baden, Franken, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheingau, Rheinhessen und aus Württemberg angeboten, so die Stadt. Auch Weine aus Frankreich und Spanien sowie die vor allem bei jüngeren Menschen beliebten Fruchtbowlen werden ausgeschenkt. Außerdem erwartet die Gäste ein vielfältiges Angebot an Häppchen und Speisen wie ofenfrische Brezeln, Bratwürstchen, Fischspezialitäten, Crêpes, Flammkuchen und vieles mehr.

„Die Bad Sodener Weintage sind seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt im Herzen der Stadt“, sagt Bürgermeister Blasch, „ein wunderbarer Ort für ungezwungene Gespräche in lockerer Atmosphäre“. Livemusik gibt es täglich von 19 bis 22 Uhr. Die verschiedenen Bands unterhalten das Publikum mit Schlagern, Oldies und Popsongs und sorgen damit stets für heitere Stimmung rund um die Konzertmuschel. Das Musikprogramm kann online auf der städtischen Homepage eingesehen werden unter „Entdecken und Erleben“.

Die Stadt weist darauf hin, dass an den Wochenenden der Alte und Neue Kurpark - mit Ausnahme des Festgeländes - als Alkoholverbotszonen gelten, Alkohol darf also weder mitgebracht noch konsumiert werden. Das gilt für die Zeiträume Freitag, 26. Mai, 12 Uhr, bis einschließlich Dienstag, 30. Mai, 6 Uhr, und Freitag, 2. Juni, bis Sonntag, 4. Juni, 6 Uhr. Die Alkoholverbotszone umfasse auch die angrenzenden Straßen wie Kronberger Straße, Am Bahnhof und Königsteiner Straße. Dieses Verbot wird von der Polizei und der Ordnungspolizei überwacht. „Für uns gilt die Devise Sicherheit geht vor“, erklärt Blasch. red