Wegekreuz gesegnet

Zur Segnung des „Königsteiner Wegekreuzes“ waren Bürger und Vertreter der Kirchengemeinden gekommen: Pfarrer Jan Frey, Uli Best, Pastor Clemens Klingel, Elke Steyer und Klaus Plösser (v. li.). kramer © Brigitte Kramer

Denkmal steht nun an seinem neuen Standort an der Königsteiner Straße

Bad Soden - Die Geschichte des „Königsteiner Wegekreuzes“ begann im Jahr 1741. Sie wurde von dem Neuenhainer Pfarrer Otto Raven (1895-1983) in seiner Chronik von 1971 aufgegriffen. Am vergangenen Samstagnachmittag wurde das Wegekreuz nach 282 Jahren an seinem neuen Standort in Neuenhain an der Königsteiner Straße oberhalb des Rewe-Marktes gefeiert und gesegnet. Der Neuenhainer Heimatgeschichts-Verein (HGV) hatte zu diesem Festakt eingeladen und Vorsitzender Klaus Plösser betonte, dass die Segnung zwar ein alter Brauch sei, „der aber auch heute noch in die Zeit passt“.

So hatte der Neuenhainer Heimatgeschichts-Verein angeregt, dass die drei christlichen Kirchen in Neuenhain das Kreuz gemeinsam segneten: der evangelische Pfarrer Jan Frey, der evangelisch-methodistische Pastor Clemens Klingel und in Vertretung des katholischen Pfarrers Alexander Brückmann waren Uli Best, Vorsitzender der Ortsausschusses, sowie Pfarrsekretärin Elke Steyer eingeladen.

Aufwendige Sanierung

Viele bekannte Gesichter aus der „großen Neuenhainer Familie“, die für Tradition und Gemeinschaftssinn steht, wie etwa aus den Vereinen, hatten sich eingefunden. Auch der Erste Bürger der Stadt, Helmut Witt, nahm an der Zeremonie teil.

Es ist eine spannende Historie, auf die das „Königsteiner Wegekreuz“ zurückblickt. Neben dem Altenhainer und Schwalbacher sei es, wie Klaus Plösser erklärte, eines von drei Feld- beziehungsweise Wegekreuzen, in der Neuenhainer Gemarkung. Ursprünglich stand es auf dem spitz zulaufenden Grundstück, das im Jahr 1899 von Anton Eberhard bebaut wurde. Dieses teilte die Wege nach Königstein und Mammolshain.

An dieser Stelle trifft heute die Kronthaler Straße auf die Hauptstraße. Als die Kronthaler Straße 1964 gebaut wurde, stand das Kreuz mitten auf der Straße im Weg. Es wurde kurzerhand auf ein Privatgrundstück versetzt, das später mit dem Grundstück veräußert wurde. Darauf hatte niemand geachtet. Als im Jahr 2018 der neue Besitzer bat, das Kreuz abzubauen, nahm sich der HGV der Sache an. Die Vereinsmitglieder beschlossen daraufhin, das Kreuz wieder auf städtischen Boden zu versetzen und die Kosten zu übernehmen. Sie wurden auf dem kleinen Ruheplatz zwischen Königsteiner Straße und Am Schnittelberg fündig.

Die Neuenhainer Steinmetz-Firma Pyka baute das Kreuz ab. Dabei stellte sich heraus, dass das Denkmal dringend und aufwendig saniert werden musste. Und dass die einzelnen Bestandteile - der Sockel, das Kreuz und die Christusfigur - aus unterschiedlichen Epochen stammten. So trägt die Sockelinschrift das Jahr 1741. Die Christusfigur ist aus dem 19. Jahrhundert und auch das Kreuz ist vermutlich in dieser Zeit entstanden.

Eigentlich, berichtete Klaus Plösser, hatte sich der Verein vorgenommen, das Kreuz zum 200. Geburtstag der „Königsteiner Chaussee“ im Jahr 2020 zu versetzen. Denn ursprünglich habe das Kreuz an dem Weg gestanden, den die Neuenhainer schon vor dem Bau der Straße von und nach Königstein nutzten.

Doch wegen der Corona-Pandemie musste die Geburtstagsfeier verschoben werden. Jetzt wurde das historische Ereignis bei strahlendem Sonnenschein und in gemütlicher Runde mit dreijähriger Verspätung gefeiert.